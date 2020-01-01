حصاد دوري أبطال إفريقيا - صن داونز يخطف الصدارة من الوداد والنجم يستغل تعادل الأهلي

انتهت مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، اليوم السبت، وتم الإعلان عن المتأهلين إلى دور ربع النهائي من البطولة.

مازيمبي والزمالك وصن داونز والوداد والترجي والرجاء والأهلي والنجم الساحلي، هذا عقد المتأهلين إلى الدور المقبل من البطولة الإفريقية.

تعادل اتحاد الجزائر مع نظيره بترو أتلتيكو اللذان ودعا البطولة، حيث سجل الفريق الجزائري الهدفين في الدقائق 33 و70 عن طريق أيمن محبوص ووليد أردجي.

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وتعادل بترو أتلتيكو عن طريق بيكاس في الدقيقة 80 وتوني ريبيرو في الدقيقة 81.

وفي نفس المجموعة تلقى الوداد المغربي هزيمة أمام صن داونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد، ضمن بها صدارة المجموعة.

هدف صن داونز جاء عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح ريكاردو ناسيمينتو عن طريق ركلة جزاء حسمت نتيجة اللقاء.

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وتلقى الترجي التونسي هزيمة خارج أرضه حيث كان ضمن الصعود من الجولة الماضية، وحقق شبيبة القبائل الفوز بهدف دون رد أحرزه رزقي حمرون في الدقيقة 56.

وبهذا الفوز نجح شبيبة القبائل في إيقاف سلسلة الانتصارات الذي حققها الفريق التونسي في بطولة إفريقيا وتوقفت عند 20 مباراة.

وفي لقاء أخر حقق الرجاء المغربي الفوز على نظيره فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد في منافسات المجموعة الرابعة.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد بدر بانون في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة حيث فاجيء الضيوف في وقت مبكر وحسم الـ3 نقاط.

وفي اللقاء الأخير اليوم حقق النجم الساحلي الفوز بهدفي كريم لعريبي ومالك بعيو على حساب بلاتينيوم الزيمبابوي، ليحتل صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة ليأتي الأهلي ثانيًا برصيد 11 نقطة.