حصاد الميركاتو | بايرن ميونيخ.. لم يكن في الإمكان أفضل مما كان

تقييم ميركاتو البايرن

حتى مع احتفاظه بالهيمنة على الدوري الألماني وإضافة لقب الكأس مرة أخرى، فإن بايرن ميونيخ عندما ينظر إلى الموسم الماضي سينظر له بمشاعر مختلطة بعد خروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول.

وعلى الرغم من أن نيكو كوفاتش المدير الفني للعملاق البافاري تلقى دعمًا ماليًا هائلاً هذا الصيف بلغ إنفاق 143 مليون يورو على الانتدابات وعملية إعادة بناء الفريق، فإن بايرن يواجه أصعب اختبار له محليًا هذا الموسم بتألق لايبزيج وتحسن بوروسيا دورتموند.

دعونا في هذا التقر نُقيم بشكل عام ميركاتو البايرن بعد أن انتهى السوق رسميًا منذ يومين.

المدافعون

لوكاس هيرنانديز - التعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد الفائز بكأس العالم يعني الكثير لبايرن ميونيخ، وليس فقط مجرد خيار آخر في الدفاع، فهو أشار إلى مدى قدرة بايرن المالية الكبيرة حيث كلفته الصفقة 80 مليون يورو. وسيتمكن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من دعم دايفيد ألبا في مركز الظهير الأيسر، فضلاً عن قدرته على شغل مركز قلب الدفاع.

بنيامين بافارد - زميل هيرنانديز الدولي، انتقل للبايرن بعد أن لمع مع فرنسا ومع شتوتجارت، وسيوفر حلاً آخر على اليمين، لكن تبقى الأزمة في الدفاع عدم وجود لاعبين في العمق مع تميز الأطراف بوصول بافارد وهيرنانديز.

الوسط

ميكائيل كويسانسي - موهبة فرنسية أخرى استطاع بايرن ميونيخ في خطفها من براثن منافسيه الأوروبيين الكبار. أثبت اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا موهبته في الدوري الألماني مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وقدومه يُعني تأمين وسط ميدان الفريق على المدى الطويل ومحاولة إنزال معدل الأعمار المرتفع في خط الوسط.

فيليب كوتينيو - التعاقد الأهم هذا الموسم حتى لو لم تكن فترته في برشلونة مميزة مثل فترته الأخرى في ليفربول. يوفر كوتينيو للبايرن الخبرة والجودة المعروفة في أكثر من مركز خلف المهاجم أو في الجناح الأيسر، وبالتالي قد يجعل لاعب مثل توماس مولر خيارًا آخر في خط الهجوم.

المهاجمون

إيفان بيريسيتش - مع إصابة ليروي ساني الهدف الأول ورحيل الأسطورتين آريين روبين وفرانك ريبييري كان تدعيم مركز الجناح هو الأولوية في البايرن وبالتأكيد فلاعب بقيمة بيريسيتش يمتلك كل ما يلزم للنجاح في الدوري الألماني، حيث شارك الدولي الكرواتي في أكثر من 100 مباراة في الدوري الألماني خلال وجوده مع بوروسيا دورتموند.

يان-فييت آرب - أبرز ما يُميز صيف بايرن أن التعاقدات جاءت بمزيج من المواهب والخبرات، وتم التعاقد مع آرب البالغ من العمر 19 عامًا بعد أن تألق بشدة خلال فترته مع هامبورج. يُنظر إلى اللاعب على أنه الوريث القادم لروبرت ليفاندوفسكي. لم يشارك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في الفريق الأول لبايرن ميونيخ ولعب مرة واحدة فقط للفريق الثاني في دوري الدرجة الثالثة الألماني، وذلك لتطويره أكثر وأكثر.

نظرة عامة

في حين أن هناك شعورًا حقيقيًا بخيبة الأمل لعدم ضم ليروي ساني من مانشستر بسبب الإصابة، لكن بايرن ميونيخ قام بإنجاز أفضل ما يُمكن إنجازه في سوق الانتقالات.

لاعبون مثل لوكاس هيرنانديز وبنيامين بافارد وكويسانسي هم إضافة للنادي على المدى الطويل، والتعاقدات قصيرة الأجل مثل فيليب كوتينيو وإيفان بيريسيتش هدفها رفع جودة الفريق بشكل سريع نظرًا للخبرات الكبيرة والتي يجب استخدامها في دوري أبطال أوروبا بعد موسم مخيب للآمال العام الماضي.

كما قلنا في فقرة المدافعين، فإن النقص الوحيد في ميركاتو البايرن هو أنه لم يتعاقد مع قلب دفاع متمرس لتعويض رحيل ماتس هاملس.