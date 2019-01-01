حصاد العرب في مونديال الأندية .. صلاح يعوض إحباط تريكة والأندية تتراجع

بعد غلق الستار على بطولة كأس العالم للأندية دعونا نستعرض أبرز ما مر به العرب في النسخة الأخيرة من البطولة.

حقق فريق ليفربول اليوم الفوز ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه عقب التغلب على نظيره البرازيلي فلامنجو بهدف نظيف في الوقت الإضافي.

فوز ليفربول بالبطولة جعل من محمد صلاح المصري الأول الذي يحقق اللقب والعربي الثاني بعد أشرف حكيمي مع ريال مدريد.

وفي الأسطر المقبلة سنحاول أن نستعرض معًا حصاد العرب في تلك البطولة سواء على مستوى الأندية أو النجوم:

الأندية

المشاركة العربية في تلك البطولة كانت الأكبر في تاريخ كأس العالم للأندية بواقع ظهور ثلاثة أندية للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وبالرغم من الظهور العربي الكثيف في البطولة إلا أن النتائج لم تكن الأفضل في تاريخ الأندية العربية المشاركة في كأس العالم للأندية.

أفضل المراكز في تلك النسخة كانت للهلال السعودي بطل آسيا الذي فاز بالمركز الرابع بعد الخسارة أمام مونتيري بركلات الترجيح.

وفي الماضي كان المركز الأفضل عربيًا في البطولة هو الثاني للرجاء البيضاوي المغربي الذي خسر النهائي في عام ٢٠١٣ من بايرن ميونخ، ومن قبله المركز الثالث للأهلي المصري الذي ناله في ٢٠٠٦.

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وجاء الفوز الوحيد الذي حققته الأندية العربية في تلك النسخة على أندية غير عربية على حساب فريق هنيجين سبورت وعن طريق السد القطري في المباراة التمهيدية.

بعد ذلك خسر الترجي من الهلال والسد من مونتيري والسد من الترجي والهلال من فلامنجو ومن مونتيري.

النجوم

البطولة على مستوى اللاعبين العرب كانت عبارة عن نجاحًا كبيرًا بالنسبة لنا، بعدما حقق النجم المصري محمد صلاح لقب أفضل لاعب في هذه النسخة من كأس العالم للأندية.

تحقيق صلاح لتلك الجائزة كان بمثابة التعويض للنجوم المصريين في تلك البطولة عقب خروج أبوتريكة خالي الوفاض من نسخة ٢٠٠٦ التي كان هدافها بثلاثة أهداف وذهبت كرتها الذهبية لديكو نجم برشلونة الذي خسر النهائي أمام إنترناسيونال البرازيلي وحقق وقتها البرازيلي إيارلي الكرة الفضية ونال رونالدينيو الكرة البرونزية.

إنجاز صلاح لم يكن العربي الوحيدة في تلك البطولة فلرابع مرة بتاريخ البطولة كان الهداف عربي وهذه المرة بشراكة بين بغداد بونجاح نجم السد وحمدو الهوني لاعب الترجي بواقع ثلاثة أهداف لكل لاعب، وسبقهما من قبل محمد نور في ٢٠٠٥ ومحمد أبو تريكة في ٢٠٠٦ مع الأهلي ومحسن ياجور في ٢٠١٣ مع الرجاء البيضاوي.