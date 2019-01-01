حصاد السوق | مانشستر سيتي - ألا تكتفي يا جوارديولا؟!

تم اغلاق نافذة الانتقالات في إنجلترا وأنهى مانشستر سيتي كل صفقاته الخاصة بهذا الميركاتو، كيف كانت تلك الصفقات؟

فيسبوك تويتر علي رفعت

انتهت بشكل رسمي نافذة الانتقالات الخاصة بميركاتو الصيف في إنجلترا وانتهت معها تدعيمات الفرق بشكل نهائي حتى يناير المقبل.

من ضمن تلك الفرق التي قامت بميركاتو أكثر من رائع هم مانشستر سيتي الذين لا تبدو عليه أي رغبة في التوقف عن تحقيق البطولات قريبًا.

بيب جوارديولا دخل سوق الانتقالات وهو لديه أهداف محددة سواء في وسط الملعب أو الدفاع وقام بحسمها بسلاسة وهدوء كبيرين.

الفريق لم يقم بعدد كبير من الصفقات، لكنها كانت محسوبة بشكل كبير، من أجل دعم المراكز التي تحتاج للدعم خلال الموسم الجديد.

مانشستر سيتي رحل عنه دانيلو وديلف وكومباني وأسماء آخرى لم تظهر في التشكيلة الأساسية كثيرًا لذلك لن نعيرها اهتمامًا كبيرًا في الوقت الحالي.

وبعيدًا عن الراحلين لا يخفى على أحد أزمة الظهير الأيسر في مانشستر سيتي طوال آخر عامين مع تكرار إصابات بنيامين ميندي وأزمة وسط الملعب المدافع التي عانى منها الفريق بسبب التراجع الواضح في مستوى فيرناندينيو.

فرأينا بطل الدوري الإنجليزي يقوم بثلاث صفقات أساسية تمنحه حلًا لكل أزمة عانى منها في الموسم الماضي أو شبه أزمة سيعاني منها الموسم الجديد.

البداية من رودري

مانشستر سيتي دفع الشرط الجزائي في عقد لاعب أتلتيكو مدريد وتعاقد مع نجم وسط ملعب خلق ليلعب لفريق يدربه بيب جوارديولا.

رودري سيكون تعويض فيرناندينيو في مانشستر سيتي وعمره ٢٣ عامًا وبكل تأكيد مبلغ الـ ٧٠ مليون يورو لا يعد مخاطرة على الإطلاق للاعب في إمكانياته ولديه الحلول التي ستساعد الأزرق السماوي.

الصفقة الثانية - أنجيلينو

استقدم مانشستر سيتي الإسباني أنجيلينو من صفوف بي اس في آيندهوفن الهولندي ليكون ظهيرًا أيسرًا للنادي مع بنيامين ميندي يعوضه عند الإصابة.

جوارديولا كان قد غير مركز زينتشينكو من جديد الموسم الماضي، ورحل عنه ديلف فلم يكن هناك بديل عن صفقة جديدة في مركز الظهير الأيسر وقد كان.

الصفقة الثالثة - جواو كانسيلو

لم يكن جوارديولا يعتمد بشكل مكثف على البرازيلي دانيلو لكن الوضع مع كانسيلو صاحب الـ ٢٥ عامًا سيكون مغاير بكل تأكيد.

كانسيلو ليس مجرد حل للجبهة اليمنى دفاعيًا، بل هو حل لأزمة رحيل القائد فينسينت كومباني أيضًا، والذي عاد لأندرلخت قبل أسابيع.

فاللاعب البرتغالي سيمنح جوارديولا الحرية في ابعاد كايل ووكر عن مركز الظهير واستخدامه كقلب دفاع، كما كان الحال في بعض أوقات الموسم الماضي، وفي لحظات من مواجهة ليفربول الأخيرة.

المزيد من الأظهرة

أتم مانشستر سيتي اليوم صفقة جديدة بضم بيدرو بورو من النادي الشقيق في إسبانيا جيرونا وقام بإعارته لبلد الوليد ليحصل على المزيد من الدقائق.

اللاعب يلعب في مركز الظهير الأيمن أيضًا، كأن النادي لم يشتري أظهره بما فيه الكفاية منذ وصول بيب جوارديولا قبل ثلاث سنوات.

لدينا الآن ووكر ودانيلو وبورو كأظهره يمنى، ضف لهم ميندي وزينتشينكو أنجيلينو سيكون لدينا ست أظهره وقع معهم جوارديولا في ثلاث سنوات فقط، أكثر من أي مركز آخر قام الإسباني بدعمه منذ وصوله في ٢٠١٦.



