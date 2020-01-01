حصاد ألميريا - عودة الانتصارات والتمسك بأمل الصعود

ألميريا يسعى للتأهل إلى الدوري الإسباني للدرجة الأولى

وأخيرًا.. عاد فريق ألميريا الإسباني المملوك للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية السعودية، إلى الفوز بعد الغياب عن الانتصارات لمدة 3 مباريات سابقة في الدوري الإسباني للدرجة الثانية.

وكان فريق ألميريا قد تعرض لهزيمتين وتعادل خلال أخر 3 جولات في الدوري الإسباني للدرجة الثانية، الخسارتين أمام هويسكا وقادش، والتعادل مع فوينلابرادا، مما تراجع ترتيبه في جدول البطولة.

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العودة إلى الفوز

ألميريا حقق الفوز على ديبورتيفو لاكورونا بأربعة أهداف نظيفة، وهي أكبر نتيجة حققها الفريق منذ بداية الموسم مكررًا نفس نتيجة لقاء لوجو ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني للدرجة الثانية.

أحرز أهداف ألميريا في مرمى ديبورتيفو في الجولة الـ31 من البطولة، كلًا من داروين نونيز في الدقيقة 12 وضاعف النتيجة إيفان باليو في الدقيقة 29 وجاء خوان مونيوز بالهدف الثالث في الدقيقة 53، وعاد نونيز ليسجل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 90.

ترتيب الدوري

وحافظ ألميريا على ترتيبه الثالث والتمسك بأمل الصعود في الموسم المقبل إلى الدوري الإسباني للدرجة الأولى، حيث ارتفع رصيده إلى 50 نقطة خلف الوصيف ريال سرقسطة بـ55 نقطة والمتصدر قادش بـ56 نقطة.

المواجهة المقبلة

ويستعد فريق ألميريا لمواجهة الباسيتي في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني للدرجة الثانية، صاحب المركز الـ18 في ترتيب البطولة برصيد 35 نقطة بعد مرور 31 جولة.