"حس قيادي وتحكم في الرتم" .. نجم النصر الأسبق يدافع عن جوستافو

البرازيلي يتعرض للهجوم منذ اليوم الأول له في النصر

في الوقت الذي يتعرض به البرازيلي لويس جوستافو؛ لاعب وسط النصر السعودي، لانتقادات كثيرة بعد تقديمه أداء متواضع في أول أربع جولات من دوري روشن السعودي، دافع هاشم سرور؛ نجم العالمي الأسبق، عنه، متوقعًا أنه سيكون أحد أفضل الأجانب في الموسم الجاري.

جوستافو يفتتح أهدافه مع العالمي:

صاحب الـ35 عامًا يتعرض لهجوم منذ إعلان العالمي التعاقد معه، في ظل اعتراض الجماهير على التعاقد مع لاعب في عمره، بدلًا من ضم لاعب شاب يمكنه قيادة خط الوسط.

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Shahid Shahid

وصدقت توقعات الجماهير، إذ قدم اللاعب أداءً متواضعًا في أول ثلاث جولات من الدوري، لكنه نجح في المباراة الرابعة أمام الباطن، في تسجيل هدفه الأول مع العالمي.

عقب مواجهة الباطن، بعض من معارضي البرازيلي غيّروا من رأيهم حوله، إذ توقعوا أنه مع مرور الوقت سيتجانس أكثر مع الفريق.

فيما استمر جزء من معارضيه، بداعي أن الباطن متذيل جدول الترتيب، وليس الفريق الذي يمكن أن يُصدر من خلاله حكم على أداء لاعب.

هاشم سرور يدافع عن جوستافو:

سرور من كتيبة المدافعين عن البرازيلي منذ التعاقد معه، إذ هاجم منتقدوه منذ البداية، ويبدو أنه لا يزال مصرًا على رأيه.

نجم العالمي الأسبق يتنبأ بأن يكون جوستافو واحد من أفض الأجانب في الدوري في نهاية الموسم الجاري، مشيدًا بدوره التنظيمي في الملعب، عندما يلعب في مركز المحور المتقدم.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتوقع ان يكون قوستافو احد افضل اللاعبين الاجانب في الدوري، قوستافو يمتلك حس القيادة والسيطره وهي التحكم في رتم اللعب من خلال دقة وتنويع التمرير والسيطرة على منطقة الوسط بالاداء المتزن الهادي، قوستافو يستحق ان تراهن عليه".

وأضاف: "كل كلامي عن اللاعب قوستافو في الجانب التنظيمي ( محور متقدم )، وليس عن قوستافو كلاعب محور دفاعي".

يذكر أن العالمي يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد تسع نقاط، إذ تعثر في مباراة وحيدة، وهُزم أمام التعاون.

ومن المقرر أن يستأنف العالمي مبارياته في الثاني من أكتوبر المقبل، بمواجهة الاتحاد، ضمن الجولة الخامسة.

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