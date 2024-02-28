حسين عبد الغني يفتح النار: رونالدو ليس قائد المشروع السعودي والدليل ميسي!

نجم النصر أثار جدلًا واسعًا بما فعله أمام الشباب

SHAHID

فتح حسين عبد الغني نجم الكرة السعودية المعتزل النار على من يصف كريستيانو رونالدو نجم النصر بأنه قائد المشروع السعودي للنهوض بكرة القدم، مشيرًا إلى أنه وبقية النجوم الكبار ليس سوى وسيلة تخدم ذلك المشروع.

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رونالدو أثار جدلًا واسعًا برد فعله الصادم على هتاف جماهير الشباب "ميسي ميسي" خلال مباراة الفريقين في دوري روشن الأحد الماضي، إذ أشار لهم بإشارة خارجة مما استدعى فتح تحقيق من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويُطالب بعض الجماهير والإعلاميين بعدم عقاب النجم البرتغالي لدوره الهائل في المشروع السعودي، حتى أن البعض يصفه بقائد المشروع ويجب أن يتحلى بامتيازات وحصانة من الإيقاف، لكن عبد الغني رفض تلك الأحاديث جملة وتفصيلًا.

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نجم الأهلي والنصر سابقًا شدد على أن ولي العهد، الأمير محمد بن سليمان، هو القائد الحقيقي للمشروع، مشيرًا إلى أن ذلك المشروع قائم ويُدعم على جميع الأصعدة من الدولة السعودية وما اللاعبين إلا كماليات لتجميله، وقد استدل على حديثه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إذ أكد أن تواجده في أمريكا لا يجعل الدوري الأمريكي أفضل من السعودي، بل الأفضلية للأخير تبقى موجودة بسبب فارق الدعم والإمكانيات.

وأضاف "لا أهتم بهذا الموضوع كثيرًا، إشارة رونالدو شيء داخل الملعب وتُدرس من اللجان، لكن ما يُثير استيائي اتجاه البعض للقول عن رونالدو وغيره أنهم قادة المشروع السعودي، كل هؤلاء وحتى لو جاء ميسي معهم مجرد وسيلة، القائد معروف وهو الذي سخر كل الإمكانيات لنجاح هذا المشروع. اللاعبون وسيلة وليس الهدف، هم كماليات يُكملون الشيء الجمالي الذي يحدث، لكن الدعم الأساسي والتطوير في البنية التحتية والإمكانيات المسخرة على جميع المستويات هي الأساس، استضافة السعودية للبطولات والنهضة الكبيرة ليست بسبب اللاعبين، والدليل ميسي .. موجود في أمريكا لكن هل الدوري الأمريكي سيُصبح مثل السعودي؟ لا أبدًا. اللاعبون مجرد وسيلة وإن لم يأتوا هم لأتى غيرهم".

SHAHID