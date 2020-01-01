حسين عبدالغني يتحدث عن سبب هزيمة الأهلي أمام الشرطة العراقي

الأهلي ضمن التأهل إلى الدور المقبل من دوري أبطال آسيا

تحدث حسين عبدالغني قائد النادي الأهلي، عن سبب هزيمة فريقه أمام الشرطة العراقي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا.

الأهلي ضمن التأهل إلى الدور المقبل، بعد الفوز في اللقاء الماضي على نفس الفريق، وبعد انسحاب الوحدة الإماراتي من البطولة التي تقام في قطر حاليًا.

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الراقي تلقى هزيمة أمام الشرطة العراقي، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بهدفين مقابل هدف في منافسات المجموعة الأولى.

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وقال عبدالغني في تصريحات عقب اللقاء: "فريق الشرطة العراقي استحق نقاط المباراة، ولم نقدم المستوى المطلوب منا في اللقاء".

وأضاف الظهير الأيسر للراقي: "لم نركز بالشكل المطلوب في الشوط الأول بالمباراة، وعدنا في النصف الثاني، ولكن استقبلنا هدف الحسم من الشرطة".

وتابع حسين عبدالغني: "لم نكن في يومنا، وأقدم التهنئة لفريق الشرطة على الفوز فقد استحقوا نقاط اللقاء بكل تأكيد".

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وأصبح الشرطة العراقي من خلفه بـ4 نقاط في المركز الثاني.