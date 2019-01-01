حسين المقهوي: الجميع منسجم مع طريقة لعب بيتزي

لاعب وسط المنتخب السعودي، يؤكد على قدرة الجميع في تسجيل الأهداف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حسين المقهوي، لاعب وسط المنتخب السعودي، على أن مواجهة لبنان ستون صعبة، في ظل خسارة المباراة الأولى أمام قطر بكأس أمم آسيا.

المنتخب السعودي سيواجه لبنان في الجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ببطولة كأس أمم آسيا، المقامة في الإمارات حتى الأول من فبراير المقبل.

المقهوي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مباراة لبنان واحدة من أخطر المباريات، ولن بإذن الله سنحقق الفوز ونحصل على الثلاث نقاط".

لاعب المنتخب السعودي تابع: "نحن منسجمون للغاية مع طريقة لعب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للأخضر، ونخدمه بتطبيق الطريقة التي يود اللعب بها".

🎙️حسين المقهوي : "مباراة الغد صعبة، في ظل خسارة لبنان مباراتها الأولى، وهذه المباراة من أخطر المباريات، لكن بإذن الله تكون الثلاث نقاط هي حليفنا". pic.twitter.com/EC8gXgSIRF — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 11, 2019

حسين المقهوي أردف: "جميع لاعبي خط الوسط قادرين على تسجيل الأهداف، وهذه المهمة لا تشكل ضغوطًا علينا".

واختتم المقهوي تصريحاته قائلًا: "جميع أهداف السعودية أمام كوريا الشمالية، جاءت عن طريق خط الوسط، باستثنائ هدف فهد المولد".

ويسعى الأخضر السعودي لحسم التأهل بالفوز على لبنان مساء غدٍ السبت، قبل المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام قطر.