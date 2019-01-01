الأهلي يستعيد لوكاس ليما بعد عودته من البرازيل

اللاعب غادر لظروف خاصة صعبة

عاد لوكاس ليما نجم دفاع الأهلي للسعودية فجر اليوم الثلاثاء قادمًا من البرازيل حيث تواجد الأسبوع الماضي نظرًا لوفاة والدته، وهو الحدث الذي أبعده عن مواجهة الفيصلي في الجولة العاشرة من الدوري السعودي .

الأهلي نجح في تخطي الفيصلي بثلاثة أهداف دون رد ليتقدم لصدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، وهو نفس رصيد النصر والهلال لكن الأخير لعب مبارة أقل نتيجة انشغاله بنهائي دوري أبطال آسيا الذي حسمه لصالحه أمام أوراوا ريدز الياباني.

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يينومن المفترض أن يستأنف الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء بعدما حصل اللاعبون على راحة يوم أمس بقرار من المدرب كريستيان جروس، ومن المتوقع أن ينخرط الظهير الأيسر البرازيلي في مران اليوم المسائي.

وكان من المحدد عودة ليما للسعودية يوم الخميس الماضي حسب تذاكر الطيران التي منحها الأهلي له، لكنه تأخر في البرازيل لمدة 3 أيام وتفهمت إدارة الراقي ذلك بسبب صعوبة وقسوة الظرف الذي يمر به اللاعب.