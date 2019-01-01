حسين الشحات جاهز لمواجهة سموحة واستمرار تأهيل الشيخ وعمرو جمال

الأهلي يواصل استعداده لمواجهة سموحة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي، عن جاهزية حسين الشحات، لمباراة سموحة المقبلة بالدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستعد لمواجهة سموحة مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 32 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حسين الشحات أجرى تدريبات استشفائية مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة النجوم، والتي أقيمت مساء يوم الأحد الماضي.

🔴🦅 الأهلي يعلن جاهزية حسين الشحات لمباراة سموحة القادمة



اللاعب قام بأداء تدريبات منفردة على هامش مران الفريق بالتتش استعدادًا لمباراة السبت القادم أمام صاحب المركز العاشر بالدوري 🔵 pic.twitter.com/1p9P6ZIury — جول مصر (@goaleg) May 8, 2019

وكان الشحات قد أدى تدريبات منفرده مساء أمس الثلاثاء، على هامش تدريبات الفريق الذي أقيم على ملعب مختار التتش.

واكتفى أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق بتدريبات في صالة الألعاب الرياضية، بسبب معاناته من نزلة البرد، حيث سيتم تحديد موقفه من العودة للتدريبات الجماعية.

تابع المزيد من أخبار الدوري المصري

ويواصل عمرو جمال مهاجم الفريق برنامجه التأهيلي، والذي يخضع له تمهيدًا للعودة من جديد.