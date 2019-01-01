حسين الشحات: أنا واثق من التتويج بالدوري ودوري أبطال إفريقيا

حسين الشحات يقول: الأهلي يمرض ولا يموت

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حسين الشحات، لاعب فريق النادي الأهلي، على ثقته الكبيرة في تتويج فريقه ببطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

الأهلي فاز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد، باللقاء المؤجل من الإسبوع الحادي عشر، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

الشحات قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كنا بحاجة للفوز على المقاصة، وتقديم أداء جيد وامتلاك الكرة، من أجل الحصول على الثقة، وهو أمر مفيد بالنسبة لنا".

⏲️نهاية المباراة

الأهلي يحسم اللقاء بالهدف الثالث في الشوط الثاني عن طريق لاعبه رمضان صبحي ⚽️⚽️⚽️

30 نقطة 👉

ثالث ترتيب فرق الدوري الممتاز 🔝



(@AlAhly :📸) pic.twitter.com/xuCvwOfsTv — جول مصر (@goaleg) January 24, 2019

لاعب الأهلي تابع: "الأهم من تسجيلي هدفًا هو أن الفريق استطاع أن يحقق الفوز خلال المباراة، وأتمنى الاستمرار على هذا المنوال".

واختتم حسين الشحات تصريحاته قائلًا: "الأهلي يمرض ولا يموت، وسنعمل على بذل كل جهدنا، وأنا واثق من تحقيق بطولتي الدوري ودوري الأبطال هذا الموسم".

حسين الشحات تمكن من تسجيل الهدف الأول للأهلي في مرمى مصر المقاصة فريقه القديم، خلال المباراة التي انتهت لصالح المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.