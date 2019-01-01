حسين السيد: الإسماعيلي لم يفاوضني وأمتلك عروضًا للرحيل

لاعب الأهلي يقترب من الرحيل عن فريقه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف حسين السيد، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، عن أنه يدرس بعض العروض، من أجل الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن حسين السيد يمتلك عرضًا من الإسماعيلي، من أجل الانتقال له.

السيد قال خلال تصريحات صحفية: "لم يتحدث معي أحد من الإسماعيلي، من أجل الانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الحالية".

لاعب الأهلي تابع: "ما يتردد حول مفاوضات الإسماعيلي معي لا أعلم عنه شيء، ولم يتحدث معي أحد".

واختتم حسين السيد تصريحاته قائلًا: "سأحسم مستقبلي خلال أيام، وهناك أكثر من عرض سأقوم بدراسته لاختيار الأفضل".

حسين السيد عاد إلى الأهلي، بعدما لعب الموسم الماضي رفقة الاتفاق السعودي، حيث لم يتم قيده في قائمة الفريق الأحمر.