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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

حسن معاذ يدعم صفوف الاتحاد في مواجهة النصر

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العميد يختتم اليوم الخميس، تدريباته استعدادا للقاء العالمي

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي النصر السعودي اكتمال شفاء حسن معاذ؛ لاعب الفريق، من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وكان اللاعب قد أصيب خلال مواجهة الفيصلي، التي أقيمت في السادس من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ12 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وخسرها العميد بثنائية مقابل هدف وحيد.

معاذ شارك في المران الجماعي للعميد أمس الأربعاء، بصورة طبيعية، للتأكد جاهزيته لمواجهة النصر المقبلة.

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ومن المقرر أن تقام مواجهة العميد أمام العالمي غدٍا الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ14 بالدوري.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد ست نقاط، بينما يأتي النصر في المركز الثاني برصيد 29 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن الصدارة.

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