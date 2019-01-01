حسن الهيدوس: أشكر الجماهير ومواجهة النصر كانت صعبة

صاحب الهدف الثاني يشيد بجماهير فريقه

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

عبر حسن الهيدوس، صانع ألعاب فريق نادي السد القطري، عن سعادته بالحضور الجماهيري في مباراة فريقه أمام النصر السعودي.

وشهدت مباراة السد القطري والنصر السعودي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حضورًا جماهيرًا كثيفًا في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي السد.

الهيدوس قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الجماهير التي حضرت ليست جماهير السد فقط، بل جماهير قطر، وحضروا وواثقين فينا، واستطعنا إسعادهم في النهاية".

صانع ألعاب السد تابع: "المباراة كانت صعبة، أمام فريق بحجم نادي النصر، واستطعنا السيطرة على المباراة".

حسن الهيدوس واصل: "المهم بالنسبة لنا هو الخروج من المباراة بنتيجة تؤهلنا إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا".

واختتم لاعب السد تصريحاته قائلًا: "أتمنى بأن تكون كل مباريات الفريق بنفس مستوى الحضور الجماهيري، وفي النهاية خرجنا من المباراة سعداء بالانتصار".

السد القطري صعد إلى نصف النهائي، بعد الفوز على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين لهدف للفريق السعودي.