حسن الهيدوس: علينا تقديم كل ما لدينا أمام النصر للتأهل

لاعب السد القطري يتحدث عن مواجهة النصر السعودي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد حسن الهيدوس، لاعب فريق نادي السد القطري، على أن مواجهة النصر السعودي، تشكل تحدٍ جديد أمام عناصر فريقه، وأن عليهم تقديم كل ما لديهم للحصول على بطاقة التأهل.

السد يستضيف النصر مساء غدٍ الأثنين في قطر، إياب دور الربع نهائي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

الهيدوس قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "نحن أمام مباراة كبيرة أمام فريق النصر الذي نقدره ونحترمه، ونتمنى أن نقدم كل مالدينا في هذه المباراة حتى نحقق هدفنا منها".

لاعب السد تابع: "نخوض المباراة على أرضنا ووسط جمهورنا، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا، ويجب أن نستفيد منه، وكل شئ بين أيدينا، ولايوجد أي شيء صعب في كرة القدم، بل علينا أن نقدم كل مالدينا من أجل الانتصار".

وواصل: "لدينا فرصة التعويض والتأهل، وعلينا أن ننسى مباراة الذهاب، لأن النتيجة ليست كبيرة، ولدينا فرصة كبيرة لتحقيق الفوز والتأهل".

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حسن الهيدوس أردف: "رسالتي للجماهير القطرية بأكملها تترقب هذا اللقاء، وهذه دعوة لهم للحضور والمساندة وتقديم الدعم، ونعدهم بأن نقدم كل مالدينا من أجل إسعادهم".

واختتم الهيدوس تصريحاته، مؤكدًا على أن الجماهير القطرية ككل وليس جماهير السد فقط، ستحضر المباراة وستساند الزعيم.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النصر على السد بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.