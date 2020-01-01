حسن العتيبي: كوزمين جبان وماجد عبدالله "نادر" والجابر "الأذكى"

حسن العتيبي يتحدث عن مسيرته مع الهلال واللحظات الأكثر إثارة

تحدث حسن العتيبي حارس مرمى الهلال السابق عن مسيرته مع الزعيم وبعض كواليس المباريات الهامة للفريق أثناء تواجده.

قال العتيبي في تصريحات لإذاعة "يوم إف إم" السعودية: "مباراة الشباب في نهائي الدوري موسم 1997 – 1998 شهدت الكثير من الأحداث الغريبة".

وأضاف: "رغم تأخرنا بهدفين في الشوط الأول وكانت من المحتمل أن تزيد، في الشوط الثاني تعادلنا في الدقائق الأخيرة بعد تعنيف من المدرب بيلاتشي".

المزيد من الفرق

وأردف العتيبي: "سعادتي بهدف التعادل للجابر كانت هستيرية، وتمكنا من تسجيل الهدف الذهبي عن طريق عبدالله الجمعان، وحصدنا اللقب، لن أنسى مثل هذه المباريات".

وتابع حارس مرمى الهلال السابق: "في عام 2000 وقعت لصالح النصر قبل خوضه مونديال الأندية في البرازيل، ولكن حدثت أزمة بسبب الإعلان عن التوقيع وهذا مخالف للوائح بسبب عدم انتهاء عقدي".

وقال العتيبي: "كوزمين مدرب جبان، لا يستطيع معاقبة اللاعبين الكبار ولم يكن صارمًا وهذه مشكلة كبيرة للغاية، واستغل محمد الشلهوب وطيبته ولم يدفع به بالمباريات".

وأضاف: "المدرب كومباريه كان يريد رحيلي عن الهلال، ووقعت بيننا أزمات بسبب تجاهلي خلال التدريبات والمباريات".

واختتم حارس الهلال السابق حديثه قائلًا: "سامي الجابر أذكى لاعب مر على الكرة السعودية، ماجد عبدالله هداف نادر".