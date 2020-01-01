حسن الراهب يكشف حقيقة الأزمة مع إدارة النصر ورسالة خاصة للجماهير

لجميع يتداول حاليًا تقارير بشأن عدم الحصول على كافة المستحقات من إدارة نادي النصر

كشف اللاعب حسن الراهب لاعب نادي الشباب الحالي والنصر السابق، حقيقة التقارير التي تُشير إلى وجود أزمة بينه وبين ناديه السابق النصر بسبب عدم الحصول على كافة المستحقات المالية الخاصة به.

وقال الراهب في تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي"، أن الجميع يتداول حاليًا تقارير بشأن عدم الحصول على كافة المستحقات من إدارة نادي النصر، وهي أنباء غير صحيحة.

وأضاف قائلاً : "ما يتم تداوله غير صحيح بالتأكيد، فأنا حصلت على كافة مستحقاتي من إدارة النادي، أنا وزميلي عبدالله العنزي".

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وأكمل الراهب تصريحاته : "لو لم نحصل أنا وزميلي على مستحقاتنا من النصر لما قام النادي بتسجيل لاعبين جُدد".

وواصل : "النصر سدد كافة مستحقاتي قبل ستة أشهر، قبل استلام النادي الرخصة الآسيوية".

وحول علاقته بالنادي قال : "أمتلك علاقة جيدة جدًا بالنادي سواء كجماهير أو لاعبين أو إدارة، بقيادة دكتور صفوان السويكت".

وأنهى الراهب : "أتمنى من البعض ما يضرب علاقتي ومحبتي بيني وبين جماهير نادي النصر، الذين أحترمهم بشكل كبير".