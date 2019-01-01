الراهب: رحيلي بعد انضمام السهلاوي؟ أنا لاعب محترف

المهاجم المخضرم كل ما يشغله حاليًا حجز مكان أساسي بتشكيل الليوث

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى حسن الراهب؛ مهاجم الشباب السعودي، استغرابه من أنباء رحيله عن الليوث خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل تعاقد ناديه مع زميله السابق بالنصر محمد السهلاوي، مؤكدًا التزامه بعقده.

مجلس الشباب وقع في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، عقدًا رسميًا مع السهلاوي في صفقة انتقال حر بعدما فسخ الأخير تعاقده مع العالمي.

وقال الراهب، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الاقتصادية": "كل ما يثار عن رحيلي عن الشباب عارٍ تمامًا من الصحة، خضت الجزء الأول من معسكر الفريق بألمانيا، لكن تعرضي للإصابة أجبرني على العودة إلى السعودية، لاستكمال العلاج وليس لشيء آخر، أنا لاعب محترف، وعقدي مع الليوث متبقي به موسم كامل، ومن جهتي فأنا ملتزم بالعقد".

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وأضاف: "ما يدور حاليًا شائعات، لا أعلم الهدف منها، السهلاوي حضر لخدمة الكيان العريق وذات الحال ينطبق عليّ، فكل فريق يحتاج إلى أن يكون به عدة مهاجمين، حاليًا أخوض برنامج علاجي وسأكون جاهزًا مع زملائي خلال الأيام القليلة المقبلة".

صاحب الـ35 عامًا اختتم: "لن ألتفت للشائعات، أركز حاليًا مع الفريق لحجز مقعد أساسي بالموسم المقبل، سأقدم كل ما لدي لإسعاد الجماهير، ولن أدخر جهدًا في سبيل تحقيق الأهداف التي نتطلع لها، نرغب في المنافسة على كافة البطولات وأن نعود لمنصات التتويج، نتمناه موسمًا جميلًا للشباب".

يذكر أن الشباب يخوض حاليًا معسكر إعداد بألمانيا، استعدادًا لاستهلال مشواره في الموسم الجديد بالدوري السعودي بملاقاة الفتح في 24 من أغسطس الجاري.

وكان الراهب قد انضم لليوث في صيف عام 2018 قادمًا من النصر في صفقة انتقال حر، لكنه لم يشارك الموسم المنقضي سوى في ثماني مباريات فقط بالدوري.