حسني عبدربه: الأهلي خطف نجوم الإسماعيلي؟.. اتهام باطل

القيصر أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث حسني عبدربه، نجم نادي الإسماعيلي، بعد اعتزاله أمس، عن ما يتهم الأهلي بتدمير جيل فريق الدراويش في بعض الأوقات.

وكان عبدربه قد أعلن اعتزاله أمس الأربعاء، كرة القدم نهائيًا، بعد مسيرة طويلة من التألق بألون قميص الدراويش.

وقال عبدربه في تصريحات صحفية: "ما يتردد حول خطف الأهلي لنجوم الإسماعيلي إتهامًا باطلًا، ولم يحدث هذا مطلقًا".

وأضاف: "قامت مجالس الإدارات في الإسماعيلي بترديد هذه النغمة للتغطية على الفشل الذريع في الحفاظ على نجوم الفريق وقتها".

وتابع: "مجالس الإدارات بترديد هذه الاتهامات دون البحث عن السبب الحقيقي الداخلي للفشل، وليس هناك أي شيء تسمى خطف لاعب".

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والجدير بالذكر أن عبدربه حصل على أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2008 التي أقيمت في غانا، بعد أداء رائع مع الفراعنة.