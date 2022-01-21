حسم مصير جارديم .. الهلال يُعاند جمهوره وإعلامييه

صب تعادل الهلال المخيب اليوم في الدوري السعودي أمام الباطن 1-1 المزيد من الوقود على نار الجماهير والإعلاميين المشتعلة فيما يخص المدير الفني ليوناردو جارديم، حيث دشنوا هاشتاج عبر تويتر طالبوا خلاله الإدارة بإقالة المدرب البرتغالي.

الجمهور الأزرق وفي ظل مشاركة عدد من الصحفيين البارزين وجهوا انتقادات عنيفة لأداء الهلال تحت قيادة جارديم، وطالبوا إدارة فهد بن نافل بطرده فورًا واستغلال فترة التوقف الدولي القادمة لإعداد الفريق لكأس العالم للأندية تحت قيادة مدرب جديد.

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وفيما تحدثت بعض المصادر عن إمكانية التغيير واتصالات تجري مع مدربين آخرهم بينهم جورجي جيسوس وروي فيتوريا، أكد برنامج "أكشن مع وليد" عبر مصادره الخاصة أن الهلال قرر تجديد الثقة في جارديم وعدم إقالته بهدف الحفاظ على استقرار الفريق حتى مونديال الأندية.

وأضاف البرنامج عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الإدارة الهلالية، ورغم المطالب القوية بإقالة جارديم، قررت عدم إجراء أي تغيير في الجهاز الفني حتى انتهاء مشاركة بطل آسيا في كأس العالم للأندية التي ستنطق في الثالث من فبراير القادم.

يُشار إلى أن تعادل الهلال اليوم رفع رصيده إلى 31 نقطة ليتواجد في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 10 نقاط كاملة عن الاتحاد في الصدارة، علمًا أنه سيُواجه المتصدر في مباراة مؤجلة خلال مارس القادم.