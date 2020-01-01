حسم مصير السواط من عروض الرحيل خلال 48 ساعة

النصر والأهلي والاتحاد يتصارعون على ضم السواط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، مصير عبدالمجيد السواط لاعب التعاون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مع الفريق.

السواط يعد من أبرز اللاعبين في التعاون، وأكثر من نادي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية لما قدمه مع الفريق في المواسم الأخيرة.

ودخل أكثر من نادي سباق التعاقد مع السواط على رأسهم النصر والأهلي، حيث قدم الثنائي عروضًا للحصول على خدمات اللاعب.

ووفقًا لما نشرته صحفية "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن اللاعب سيتم حسم مصيره خلال 48 ساعة المقبلة من قبل إدارة السكري.

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وأشارت التقارير أن اللاعب سيتخذ قراره خلال المدة المحددة وسيتمم المفاوضات، حيث ترحب إدارة التعاون في بيع اللاعب.

وأكدت "الرياضية" أن التعاون يسعى للحصول على لاعبين في صفقة بيع السواط لتدعيم الفريق أيضًا من النادي الذي سيحصل على خدماته.

صراع قوي على السواط بين النصر والأهلي وأيضًا الاتحاد الذي ظهر مؤخرًا في الصفقة، من سيحسم الصفقة ويفوز باللاعب.