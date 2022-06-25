حسم مصيره .. بلايلي يُغلق باب العودة للدوريات العربية

النجم الجزائري قضى الأشهر الستة الأخيرة في فرنسا

حسم الجزائري يوسف بلايلي مستقبله مغلقًا الباب في وجه العودة للدوريات العربية رغم ارتباطه مؤخرًا بعدد من الأندية السعودية والقطرية.

بلايلي كان قد فسخ عقده مع قطر القطري بالتراضي عقب نهاية كأس العرب في ديسمبر الماضي، وقد رفض عدة عروض عربية لرغبته العودة إلى أوروبا، ونجح بالفعل في التوقيع لنادي بريست عقب غلق سوق الانتقالات الشتوي.

اقرأ أيضًا | جُملة مُعلق لا تُنسى (1) |"نور ما يلف ويدور، حطها براسه ويا ويلك لو حطك الإتي براسه"

النجم صاحب الـ30 عامًا وقع للنادي الفرنسي عقدًا يمتد لـ6 أشهر فقط، ولكن تألقه الملفت خلال تلك الفترة، إذ أحرز 3 أهداف وصانعًا هدفين، دفع النادي لطلب تمديد العقد لموسم جديد.

صحيفة تيليجرام أكدت أن بلايلي سيُواصل رحلته مع بريست خلال الموسم القادم، مما يعني غلق الباب في وجه جميع الأندية العربية الراغبة في التعاقد معه.

يُشار إلى أن بلايلي حظي بمسيرة صاخبة للغاية، إذ تألق في عُمر صغير في بلاده مما قاده للعب للترجي التونسي والتألق معه، وبعدها عاد للجزائر ولكن تم إيقافه بتهمة تعاطي المخدرات قبل أن يبدأ رحلة العلاج والعودة ويلعب مجددًا للفريق التونسي ويتألق معه.

لعب بلايلي فترة قصيرة مع الأهلي السعودي انتهت بفسخ عقده من جانب واحد، وبعدها قضى فترة قصيرة في قطر قبل أن يستقر به الحال مع بريست.