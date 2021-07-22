حسم الأمر نهائيًا .. هاسي يستقر على مصير ميتريتسا مع الأهلي

تعرف على موقف ميتريتسا النهائي مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن حسم المدرب البلجيكي بيسنيك هاسي، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، لمستقبل اللاعب الروماني ألكسندرو ميتريتسا مع الفريق، سواء باستمراره أو رحيله.

ميتريتسا انضم لصفوف النادي الأهلي مع بداية الموسم الحالي، قادمًا من نادي نيويورك سيتي الأمريكي، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن البلجيكي بيسنيك هاسي، المدير الفني لفريق الأهلي، أبلغ إدارة الأهلي، موافقته على استمرار ميتريتسا وتسجيله بقائمة الفريق للموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن المدرب سيقيّم لاعبه بعد انتهاء الدور الأول من الموسم، وسيتم حسم موقفه بعدها سواء بالتجديد معه من عدمه خلال الموسم المقبل.

وتنتهي فترة إعارة اللاعب الروماني ميتريتسا في يناير المقبل، وسيتم حسم موقفه بشكل نهائي، سواء بالرحيل أو الاستمرار بتمديد فترة إعارته، أو شراء عقده بشكل نهائي.

وينتهي عقد ميتريتسا مع نادي نيويورك سيتي في يونيو 2022، حيث سيتم التفاوض لشراء الفترة المتبقية في عقده مع ناديه الأمريكي، في حال طلب ميتريتسا هذا الأمر.

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ويتواجد اللاعب الروماني مع معسكر الأهلي السعودي المقام حاليًا في مدينة طبرق التونسية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2021-2022.