حُسم الأمر – كريم الأحمدي يكشف عن موقفه النهائي من الاستمرار مع الاتحاد

كريم الأحمدي يحسم مستقبله مع الاتحاد.

كشف المغربي كريم الأحمدي، لاعب وسط فريق نادي الاتحاد السعودي، عن موقفه النهائي من الاستمرار مع فريقه الحالي، في ظل اقتراب انتهاء مدة تعاقده، بنهاية الموسم الحالي.

وكان الأحمدي قد انتقل إلى صفوف نادي الاتحاد في صيف 2018، خلال صفقة انتقال حر، حيث يعد واحدًا من العناصر الأساسية للفريق.

وقال الأحمدي خلال تصريحات لمجلة "AD" الهولندية: "لا أعتقد أنني سأرتدي قميص نادي الاتحاد خلال المستقبل، لأن عقدي سينتهي خلال شهر يوليو القادم، ولعب كرة القدم في جدة أمرًا مرهقًا للغاية، بسبب ارتفاع درجة الحرارة".

المزيد من الفرق

وتحدث اللاعب المغربي عن حياته في جدة، حيث قال: "هي مدينة جيدة جدًا، والبلد أصبحت أكثر انفتاحًا، وبها مطاعم وأسواق ممتازة، وتستطيع قضاء أمسية أو ليلة لطيفة، والجميع يتعامل بلطف وتعاون، وأسكن في مكان مميز".

كريم الأحمدي في الاتحاد .. احذروا رحيله!

وعن مستقبله قال الأحمدي: "لن أعتزل كرة القدم بسبب ظروف توقف النشاط حاليًا لانتشار فيروس كورونا، سألعب موسمًا واحدًا، وفي الأغلب سيكون في هولندا".

واختتم الأحمدي تصريحاته قائلًا: "لا أتوقع أن يعود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين هذا الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأحمدي صاحب الـ35 عامًا، خاض مع الاتحاد 49 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل هدفين ويصنع هدفًا واحدًا، بعد الانتقال إلى صفوفه قادمًا من صفوف فينورد الهولندي في صفقة انتقال حر.