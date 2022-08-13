حسرة بالملعب وبهتان .. رونالدو ضيف شرف خسارة يونايتد أمام برينتفورد

رونالدو الحاضر الغائب في خسارة يونايتد أمام برينتفورد!

على عكس مباراة الجولة الأولى أمام برايتون، شارك الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيًا في مباراة الجولة الثانية أمام برينتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز بشكل أساسي.

المباراة أقيمت على ملعب "جريفين بارك" الخاص بنادي برينتفورد، باللقاء الذي شهد فوز أصحاب الأرض بأربعة أهداف دون رد، بعد أداء باهت للشياطين الحمر وعكسه من جانب برينتفورد.

لم يظهر رونالدو بمستوى مغاير عن زملائه، حيث كان الجميع خارج التركيز تمامًا، ليظهروا مستوى ضعيف جدًا خاصة في الشوط الأول الذي تلقى فيه مانشستر الأهداف الأربعة، ونستعرض فيما يلي أبرز ما حققه الدون في تلك المواجهة..

ما هي ردود أفعال رونالدو بعد الأهداف الأربعة من برينتفورد؟

على الرغم من أنه كان بعيدًا عن مستواه المعهود، إلا أن رونالدو يستطيع دائمًا أن يجذب الأنظار له، حيث كانت الكاميرا تتوجه له بعد كل هدف يتلقاه مانشستر يونايتد.

بعد الهدفين الأول والثاني، ظهر رونالدو متماسكًا، ويحاول الشد من أزر زملائه اللاعبين، في محاولة للعودة في النتيجة بتسجيل هدف أو هدفين.

ولكن سرعان ما تحولت تلك ردود الأفعال إلى حسرة كبيرة ظهرت على النجم البرتغالي، الذي أبدى حزنه لاستقبال الشياطين الحُمر أهدافًا أخرى.

ماذا قدم رونالدو في مباراة برينتفورد؟

لعب رونالدو المباراة كاملة، مرر الكرة 27 مرة، بدقة وصلت إلى 96.3%، وأرسل كرة واحدة طولية، و26 تمريرة قصيرة، وشارك في 10 التحامات، فاز في 4 منهم وخسر 6.

هجوميًا سدد كريستيانو الكرة على المرمى مرتين و 4 مرات خارج المرمى، وصنع 3 فرص من أجل التهديف ولكن لم يتم استغلالها من جانب زملائه اللاعبين.

حصل رونالدو على خطأين وارتكب خطأ واحد فقط، ولم يحصل على اي بطاقة سواء صفراء أو حمراء.