6 تشابهات - غالي ورمضان صبحي يختاران التشكيل الأفضل في التاريخ

قوة هجومية ضاربة في تشكيل الثنائي

شارك حسام غالي؛ مدير الكرة بنادي الجونة الحالي وقائد وسط الأهلي المصري السابق، في تحدي اختيار أفضل 11 لاعبًا في تاريخ كرة القدم بالعالم، متحديًا زملائه السابقين رمضان صبحي وعماد متعب، ووكيله نادر شوقي.

صبحي رد على التحدي، واشترك الثنائي في ستة لاعبين اتفقا على أنهما الأفضل في التاريخ، منهم الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ورونالدو.

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الثنائي أعلن اختياره عبر خاصية "ستوري" على حساباتهما الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وجاء تشكيل غالي كتالي:

في حراسة المرمى: الإيطالي بوفون

في الدفاع: البرازيلي روبيرتو كارلوس - الإيطالي مالديني - الإيطالي أليساندرو نيستا - البرازيلي كافو.

في الوسط: الأرجنتيني مارادونا - الفرنسي باتريك فييرا - الفرنسي زين الدين زيدان.

في الهجوم: البرازيلي كريستيانو رونالدو - الأرجنتيني ليونيل ميسي - البرازيلي رونالدو.

أما تشكيل صبحي فضم كل من:

في حراسة المرمى: الإيطالي بوفون.

في الدفاع: البرازيلي مارسيلو - الإيطالي مالديني - الهولندي فان دايك - البرازيلي داني ألفيس.

في الوسط: البرازيلي رونالدينيو - الإيطالي بيرلو - الفرنسي زين الدين زيدان.

في الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو - الأرجنتيني ليونيل ميسي - البرازيلي رونالدو.