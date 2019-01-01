حسام عوار يُرحب جدًا باللعب لمانشستر سيتي

لاعب ليون مرتبط بالفعل ببطل إنجلترا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رحب حسام عوار لاعب وسط ليون كثيرًا باللعب لمانشستر سيتي الإنجليزي.

لاعب الوسط صاحب الـ20 عامًا أثار إعجاب الجميع بأدائه الملفت مع ليون هذا الموسم في الليج وان ودوري أبطال أوروبا، وقد أشاد به بيب جوارديولا بالفعل حين التقى الفريقان في التشامبيونزليج.

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وارتبط الفرنسي بالانتقال لعدد من الأندية منها السيتي ويوفنتوس، وقد سُئل عن رغبته في اللعب لبطل إنجلترا، فأجاب الصحفي قائلًا "ألا تحب أنت اللعب لمانشستر سيتي؟".

مضيفًا لقناة كانال بلوس "هم فريق أوروبي كبير، ومن ثم هناك بيب جوارديولا الذي يُعد نقطة مرجعية لي فيما يخص المدربين. هو يرى كل شيء قبل أي شخص آخر".

يُذكر أن عوار صاحب الأصول الجزائرية لعب 37 مباراة في الدوري الفرنسي سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 8.