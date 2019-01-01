حسام عاشور: اختيارات أجيري خاطئة وسنقاتل للتتويج بالدوري

قائد الأهلي يكشف موقفه من الاعتزال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

انتقد حسام عاشور، قائد ولاعب وسط فريق النادي الأهلي، خيارات الجهاز الفني السابق لقائمة منتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، التي شاركت في كأس الأمم الإفريقية 2019.

منتخب مصر ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية، على يد منتخب جنوب إفريقيا، في دور الـ16 بعد الخسارة بهدف دون رد.

عاشور قال خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي: "هناك الكثير من اللاعبين، استحقوا التواجد في القائمة، أبرزهم رمضان صبحي وعمرو السولية ومحمد هاني وعبد الله جمعة ومحمود كهربا".

وتابع: "ما حدث مع منتخب مصر علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي، والاختيارات كانت خاطئة منذ البداية، وتسببت فيما شاهدناه".

"متبقي لي 5 بطولات لأصبح أكثر لاعب تحقيقًا للألقاب في العالم، هذا هو طموحي بفضل تواجدي في النادي الأفضل في إفريقيا"🗣️

🎙️ حسام عاشور pic.twitter.com/OtnMlK2PZl — جول مصر (@goaleg) July 12, 2019

وتحدث عاشور عن موعد إعلان اعتزاله، حيث قال: "لا أفكر في هذا الأمر الآن، لأن طموحي دائمًا يتجدد باستمرار طالما مازالت في الأهلي".

قائد الأهلي واصل: "لا أفكر في الاعتزال، وأنا قادر على اللعب، لأنني سأبلغ الـ33 عامًا، والبعض يتخيل سني 36، لأنني لعبت في الفريق منذ فترة طويلة جدًا".

لاعب وسط الأهلي تحدث عن لقب الدوري، حيث قال: "الجميع على قبل رجل واحد للتتويج باللقب هذا الموسم، وهو من أهم الدوريات على مر العصور والتاريخ بالنسبة لي، لكي أرفع رصيدي إلى 12 بطولة".

ويتصدر الأهلي ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، و6 نقاط عن الزمالك الثالث.