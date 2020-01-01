عاشور: لن اعتزل والأهلي لن يتخلى عني وسيساعدني للوصول لحلمي

مسمار خط وسط الأهلي يؤكد أنه لن ينهي مشواره خارج القلعة الحمراء

أكد حسام عاشور؛ قائد الأهلي المصري، أنه لا يفكر نهائيًا في الاعتزال حاليًا، مشددًا على أنه لا يزال أمامه عامين أو ثلاثة حتى يفكر في اتخاذ هذه الخطوة.

صاحب الـ33 عامًا لم يشارك الموسم الجاري سوى في خمس مباريات فقط في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر، بواقع 161 دقيقة.

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وقال عاشور، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "الفترة الماضية منذ ثلاثة أشهر أو أربعة كنت أشارك أساسيًا، لكن تعرضت لإصابة أبعدتني، وحاليًا الأمور غير جيدة بالنسبة لي، لكنني أتدرب بشكل جيد، وأي وقت سيحتاجني المدرب سأقدم أفضل ما لدي".

وأضاف: "من يجتهد بالحديث عن اعتزالي أقوله له لا يزال الوقت مبكرًا، أنا 33 عامًا، وما زلت أملك الكثير، أمامي عامين أو ثلاثة آخرين، لدي طموح أن أكون أكثر لاعب حصدًا للبطولات في العالم، حاليًا لدي 39 بطولة، وفي حاجة لخمس أو ست بطولات أخرى كي أكون الأكثر في العالم، هذا طموح مشروع لي".

بسؤاله عن إمكانية إنهاء مشواره خارج القلعة الحمراء: "أنا أحب اللعب وتربيت في الأهلي وضحيت من أجله الكثير، كانت تُقدم لي عروض كثيرة وإغراءات أكثر بعشرة أضعاف مما أتقاضاه في الأهلي، لكن عندما كان يُطلب مني التجديد حتى لو بجنيه واحد، كنت أوقع على الفور، كانت الإدارة تقول لي الفريق بحاجة إليك، فلا أتردد في التوقيع، لذلك هم لن يتخلوا عني وعن حلمي".