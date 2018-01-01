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الدوري المصري الممتاز

عاشور يغيب وإكرامي وأزارو جاهزان لمواجهة الأهلي أمام النجوم

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المارد الأحمر يواصل خوض مؤجلاته غدًا الإثنين

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

تأكد غياب حسام عاشور؛ لاعب وسط الأهلي المصري، عن مباراة فريقه غدًا الإثنين، أمام النجوم، على إثر الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وكان اللاعب قد أصيب في أنكل القدم خلال مواجهة جيما الإثيوبي، أول أمس الجمعة، بذهاب دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا، ولم يستطع استكمال المباراة.

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خالد محمود؛ طبيب الشياطين الحمر، أوضح أن عاشور لن يلحق بلقاء النجوم، حيث يعاني من التواء في كاحل القدم، على أن يخضع لجلسات علاج وتأهيل من أجل تجهيزه.

في الإطار نفسه، أكد الطبيب جاهزية الثنائي شريف إكرامي؛ حارس المرمى، والمغربي وليد أزارو؛ مهاجم الفريق، للقاء الغد، بعدما اكتمل شفائها.

وكان إكرامي قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة خلال مواجهة جيما، ولم يشارك في التدريبات الجماعية بالأمس، واكتفى بالجري حول الملعب.

فيما تعافى المغربي من آلام العضلة الخلفية، وشارك بصورة طبيعية بالأمس في التدريبات الجماعية.

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يذكر أن مباراة الأهلي والنجوم، تقام على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ12 بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ولا يزال لهم ست مؤجلات.

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