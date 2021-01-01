رئيس سموحة يُعلن انتقال حسام حسن للأهلي

فرج عامر يحسم مستقبل نجم الفريق

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري انتقال نجم الفريق حسام حسن إلى الأهلي الليبي، وذلك خلال تصريحات له عبر راديو 9090.

سموحة كان قد أعلن انتقال لاعبه الليبي محمد الترهوني إلى الأهلي بالإعارة لـ4 أشهر مقابل 125 ألف دولار أمريكي خلال الأسبوع الماضي، وأشار إلى أنهم يدرسون عرضًا من نفس النادي لضم حسام حسن.

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الإعلامي إبراهيم فايق نقل عبر حسابه الرسمي على فيسبوك تأكيد عامر خلال تصريحاته لراديو 9090 انتقال حسام حسن للأهلي الليبي مقابل مليون دولار أمريكي بالإعارة لمدة 4 أشهر.

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يُشار إلى أن حسام حسن يعيش موسمًا رائعًا في الدوري المصري، إذ يتصدر قائمة الهدافين برصيد 8 أهداف، وقد سبق أن أعلن فرج عامر أنه باعه لأحد الأندية المصرية مقابل 40 مليون جنيه مصري، على أن يرتدي قميصه بدءًا من الموسم القادم.

المهاجم صاحب الـ27 عامًا مرتبط بالانتقال للأهلي والزمالك وبيراميدز، وقد أوضح فرج عامر مؤخرًا أن الأهلي وخلال زيارة رئيسه محمود الخطيب الأخيرة لنادي سموحة لم يطلب التعاقد مع اللاعب، لكن موضحًا أن نادي القرن في أفريقيا يمتلك الأولوية في ضمه بشرط تقديم العرض المالي المطلوب.