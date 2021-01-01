حسام حسن .. هل يستحق 40 مليون جنيه فعلًا؟ الأرقام تُجيب

رئيس نادي سموحة قال أنه باع اللاعب مقابل 40 مليون جنيه مصري

يُوصف فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري بأنه "بائع ماهر"، يُجيد بيع لاعبي فريقه وتسويقهم بأسعار كبيرة أكثر عادة من قيمتهم السوقية الحقيقية، وقد وضع مؤخرًا أمام الجميع لغزًا كبيرًا تُنتظر إجابته في سوق الانتقالات القادم .. ذلك حين قال أنه باع مهاجمه المطلوب في الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى نادٍ مصري مقابل 40 مليون جنيه مصري. تُرى هل يستحق اللاعب ذلك المبلغ؟ نُحاول إجابة هذا السؤال في التقرير التالي.

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حسام حسن .. جوكر سموحة صاحب المعدل الثابت من الأهداف

صاحب الـ27 عامًا بدأ مسيرته مع سموحة في يناير 2016، حين انضم له قادمًا من الداخلية مقابل 400 ألف جنيه مصري، وقد وقع عقدًا يمتد إلى 3 سنوات ونصف وجدده في أغسطس 2019 لمدة 4 سنوات ليحميه من أطماع الأهلي والزمالك.

ويُجيد حسام حسن اللعب في كافة مراكز الهجوم تقريبًا، لكنه يُفضل التواجد في مركز المهاجم المتقدم ويلعبه بأسلوب المهاجم الوهمي أكثر منه المهاجم البونتا أو المتمركز داخل منطقة الجزاء، ويُجيد جدًا اللعب في مركز الجناح الأيمن كذلك.

يمتلك حسام مميزات كثيرة أبرزها اللمسة الرائعة أمام المرمى، القدرة على الانطلاق بالكرة والمراوغة، التحرك بين الخطوط وفي المساحات وأنصاف المساحات خاصة على أطراف الملعب، ويتميز في الكرات الهوائية والتسديد من بعيد.

حسام حسن نجح في المواسم الأربعة الأخيرة من الدوري المصري في إحراز 8 أهداف على الأقل، وقد سجل 8 أهداف موسم 2017-2018 خلال 29 مباراة، ثم 9 أهداف موسم 2018-2019 خلال 27 مباراة، ونجح في إحراز 10 أهداف في الموسم التالي خلال 31 مباراة، وأخيرًا سجل اللاعب 8 أهداف خلال الموسم الجاري وقد لعب 12 مباراة مما يُبشر أنه سيُحطم رقمه الأفضل (10 أهداف).

على صعيد استغلال الفرص المؤكدة المتاحة، يمتلك حسام حسن أرقامًا جيدة خلال الموسمين الأخيرين، إذ نجح في استغلال نصف فرصه المؤكدة المتاحة في الموسم الماضي فيما زادت النسبة هذا الموسم إلى 60%، بنجاحه في استغلال 6 فرص وإهدار 10.

المثير هنا أن نسبة استغلاله الفرص المؤكدة في الموسم الماضي جاءت أفضل من محمد شريف ومصطفى محمد مهاجمي إنبي والزمالك آنذاك والأهلي وجلطة سراي حاليًا، إذ بلغت نسبة كلًا منهما 40% فقط، وكلاهما أهدر 6 فرص من 10.

تطور ملفت على صعيد المشاركة في بناء الهجمات

يتحرك حسام حسن كما قلنا كثيرًا بين الخطوط وفي المساحات وأنصاف المساحات ولا يلتزم بالتواجد داخل منطقة الجزاء انتظارًا للفرصة من كرة عرضية أو بينية أو طولية.

وقد شهد هذا الموسم تطورًا ملفتًا في أداء المهاجم المصري على صعيد مساهمته في صناعة الهجمات والفرص والقيام بدور فعال في منظومة سموحة الهجومية، فيما يبدو تطبيقًا لعمل وتعليمات المدير الفني أحمد سامي.

حسام حسن وخلال الموسم الماضي بالكامل لم يصنع سوى 8 فرص لزملائه، لم يكن منهم أي فرصة محققة، فيما خلال 12 مباراة فقط في الدوري المصري هذا الموسم صنع 8 فرص منهم 3 محققة.

سدد حسام 45 تسديدة خلال 31 مباراة الموسم الماضي، كان منهم 22 على المرمى، فيما سدد نفس العدد خلال 12 مباراة فقط هذا الموسم كان منهم 15 على المرمى.

ومن خارج منطقة الجزاء، سدد اللاعب 10 تسديدات الموسم الماضي كان منهم 3 على المرمى وأسفروا عن هدف واحد، فيما سدد نفس العدد هذا الموسم، مع تسديدة واحدة على المرمى ودون أي أهداف حتى الآن.

هذا الموسم وخلال 12 مباراة فقط مرر حسام حسن 35 تمريرة للثلث الهجومي الأخير من الملعب، فيما لم يُمرر طوال الموسم الماضي سوى 27 تمريرة.

الأرقام السابقة تُظهر أن حسام حسن أصبح صاحب دور أكبر في منظومة سموحة الهجومية، إذ بات يُشارك في صناعة الهجمات والتمرير لداخل منطقة الجزاء والتسديد من خارجها، ولهذا يراه العديد حاليًا المهاجم الأفضل لمنتخب مصر في وجود محمد صلاح، لأن أسلوب لعبه يُناسب نجم ليفربول أكثر من مصطفى محمد الذي لا يخرج من منطقة الجزاء إلا نادرًا ويقل كثيرًا باللعب خارجها.

نضج كبير وفارق واضح في الموسم الجاري

بمتابعة أرقام حسام حسن خلال الموسم الماضي والجاري من الدوري المصري، نجد تطورًا ملفتًا وكبيرًا جدًا على صعيد جميع الأرقام الهجومية تقريبًا.

يُمكن الجزم أن اللاعب وصل إلى ذروة نضجه ومستواه الفني وأصبح بالفعل أحد نجوم الدوري وأفضل مهاجميه، ولا يُمكن تجاهل دور أحمد سامي في هذا الأمر بالطبع.

نلاحظ في الشكل أدناه مقارنة بين أرقام حسام حسن خلال الموسم الماضي الذي لعب خلاله 31 مباراة والموسم الحالي الذي لم يلعب به سوى 12 مباراة ومازال أمامه الكثير.

حسام حسن × مهاجمي الأهلي والزمالك

نلاحظ في الشكل أدناه مقارنة رقمية بين حسام حسن ومهاجمي الأهلي والزمالك خلال الموسم الجاري، ونلاحظ تفوق واضح لمهاجم سموحة، وإن كان بالطبع مستفيد من لعبه أساسيًا طوال الوقت.

وفيما يلي مقارنة بين أرقام حسام حسن مع مروان محسن ومصطفى محمد ووالتر بواليا في الموسم الماضي من الدوري المصري، ونلاحظ تفوق مهاجم سموحة على مهاجم الأهلي واقترابه كثيرًا من مهاجمي الزمالك والجونة.

الأرقام السابقة تُوضح أن بواليا ورغم أنه لعب أقل من نصف عدد مباريات حسام حسن في الدوري يُظهر تفوقًا واضحًا عليه، سواء من حيث الأهداف أو صناعة الفرص أو التسديدات، وتلك ربما إشارة للنادي الأهلي بوجوب الصبر على المهاجم الزامبي المنضم للفريق خلال يناير الماضي.

الخلاصة .. هل يستحق حسام حسن 40 مليون جنيه مصري؟

الأرقام والرؤية الفنية تؤكد أن حسام حسن مهاجم ممتاز بالفعل، ويُمكن وضعه ضمن أفضل 3 مهاجمين في الدوري المصري خلال الموسمين الأخيرين دون أي إحساس بالشك في ذلك.

اللاعب وصل إلى ذروة مستواه الفني ونضجه الكروي هذا الموسم وأرقامه خير دليل، ولذا لابد له من تحقيق النقلة النوعية في مسيرته خلال الصيف القادم وإلا قد يكون فات الأوان.

40 مليون جنيه مصري مبلغ كبير بالفعل حاليًا، خاصة في ظل أزمة كورونا وتراجع أرباح الأندية وأسعار اللاعبين، ولكن اللاعب في نفس الوقت يُعطي ضمانات عالية جدًا على النجاح .. أكثر كثيرًا مما يُقدمها مهاجمون آخرون في الدوري مثل مروان حمدي وسيف الدين الجزيري وربما والتر بواليا، بجانب أنه يُناسب جدًا أسلوب لعب الفرق الكبرى في مصر وتحديدًا الثلاثي الأهلي والزمالك وبيراميدز.

السلبية الوحيدة لدى حسام حسن ربما هي قلة خبرته الدولية والقارية، وهو ما قد يُؤثر سلبًا على حضوره في دوري أبطال أفريقيا خاصة في المباريات خارج مصر، لكن علينا ألا نتجاهل هنا حقيقة أن اللاعب يمتلك شخصية قوية أظهرها جيدًا خلال لعبه مع سموحة.

الخلاصة أن الرهان على حسام حسن مقبول تمامًا والأرقام تُشير إلى فرص عالية لنجاحه، لكن يبقى 2.4 مليون دولار مبلغًا كبيرًا لضمه خاصة أنه مبلغ يستطيع جلب مهاجم متميز من خارج مصر، ولذا ومع الظروف الحالية يبدو صعبًا أن نجد ناديًا يدفع مثل هذا المبلغ باستثناء بيراميدز الذي اشترى عدد كبير من اللاعبين خلال المواسم الأخيرة بمبالغ أكبر كثيرًا من قيمتهم الفعلية والسوقية.