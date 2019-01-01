حسام حسن: خسارة الزمالك الأخيرة صعبت مهمتنا والنقطة أمامه مكسب

المدير الفني لسموحة يتحدث عن التعادل مع الزمالك

أكد حسام حسن، المدير الفني لفريق سموحة، أن بطولة الدوري المصري الممتاز لم تحسم حتى الآن، بالرغم من التعثرات التي يتعرض لها الزمالك، مشيرًا إلى أن فريقه كان من الممكن أن يفوز على الفريق الأبيض.

حسام حسن قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "صعوبة المباراة كانت تتمثل في خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش، ولاعبي الفريق الأبيض كان لديهم حماس لتعويضها أمامنا".

مدرب سموحة تابع: "كنت أتوقع أن خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش ستزيد الضغط علينا، ولعبنا في ظروف صعبة، بسبب غياب بعض اللاعبين".

وأردف: "لاعبو سموحة لعبوا بكل جهد وروح قتالية، من خلال الفريق الذي نمتلكه، في ظل امتلاك الزمالك حلول وبدائل عديدة".

وواصل: "منذ نهاية الموسم الماضي، ونحن نعمل على تجديد الفريق، وتعاقدنا مع لاعبين لهم طموح كبير، من أجل الظهور بشكل جيد".

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واعتبر حسام حسن التعادل مع الزمالك نتيجة إيجابية، في ظل امتلاك الخصم محترفين رائعين، وفريق قوي".

واختتم حسن تصريحاته قائلًا: "تغييراتي لم تكن بغرض دفاعي، لأن حسام حسن كان يعاني من خشونة في الركبة، وتقدم ناصر ماهر للقيام بدوره".

الزمالك تعادل مع سموحة سلبيًا بدون أهداف، في مباراة الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.