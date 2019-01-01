حسام باولو: رفضت عرض أهلي جدة وأتمنى اللعب بجوار محمد صلاح

مهاجم الداخلية يتحدث عن رفضه عرض اتحاد جدة السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد حسام باولو، مهاجم فريق الداخلية، على أنه كان قد تلقى عرضًا من أهلي جدة السعودي، خلال فترة تواجده مع فريق سموحة.

وأضاف باولو خلال تصريحات لقناة "أون سبورت" أن بعد الانتقال من الداخلية إلى سموحة، تلقى عرضًا من الأهلي السعودي، ولكنه احترم تعاقده مع النادي السكندري.

باولو تابع: "فرج عامر رئيس سموحة حذرني كثيرًا من الانتقال إلى الزمالك، بسبب بلوغي 32 عامًا، وقال لي أنه ربما لا أحصل على فرصتي مع الفريق الأبيض".

مهاجم الداخلية أردف: "لم أحصل على حقي مع الزمالك وتعرضت للظلم، بالرغم من أنني سجلت في مباراتين بالدوري ومباراة إفريقيا، ولكنني شعرت بأن الأمور لن تسير على ما يرام بعد الاستغناء عن المدرب محمد حلمي".

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حسام باولو أكد أنه يتمنى اللعب ضد راموس مدافع ريال مدريد، وأن يزامل كريستيانو رونالدو، وأن فريقه المفضل هو ريال مدريد.

واختتم هداف الدوري تصريحاته قائلًا: "أتمنى اللعب بجوار محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر".

باولو يعتلي صدارة هدافي الدوري الممتاز، برصيد 9 أهداف، متفوقًا على محمود كهربا ومحمود علاء لاعبا الزمالك، وأحمد علي مهاجم المقاولون العرب برصيد 8 أهداف.