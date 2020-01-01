حسام البدري يحدد موعد مواجهة توجو بتصفيات أمم إفريقيا

المدير الفني لمنتخب مصر يحدد موعد مواجهة توجو بتصفيات أمم إفريقيا.

حدد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، موعد مباراة الفراعنة أمام توجو، بالجولة الرابعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

المنتخب المصري سيخوض معسكرًا خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل، معسكرًا، استعدادًا للجولتين الثالثة والرابعة، أمام توجو، داخل وخارج مصر على التوالي.

البدري حدد يوم 26 مارس المقبل، لخوض مباراة الجولة الرابعة، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021، حيث أرسل خطابًا إلى الاتحاد الإفريقي "كاف"، لإبلاغه بموعد المباراة المختار، لمخاطبة الاتحاد التوجولي.

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وتعثر منتخب مصر في مباراتي الجولة الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، حيث تعادل مع كينيا في القاهرة بهدف لمثله، قبل التعادل سلبيًا مع منتخب جزر القمر في عقر داره.

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ويبحث الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، عن أول انتصار رسمي له رفقة الفراعنة، حيث أخفق في تحقيق أي انتصار منذ توليه المسؤولية.

وتولى حسام البدري مسؤولية تدريب منتخب مصر، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته بعد خروج الفراعنة من دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر مؤخرًا.