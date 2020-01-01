حسام البدري يتابع مباراة الأهلي وطنطا من ستاد القاهرة

المدير الفني لمنتخب مصر يتابع مباراة الأهلي وطنطا.

حرص حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على التواجد في المقصورة الرئيسية في ستاد القاهرة، لمتابعة مباراة الأهلي وطنطا، بالدوري المصري الممتاز.

الأهلي يستضيف طنطا على ملعب ستاد القاهرة، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حسام البدري تواجد رفقة جهازه المعاون، الذي يضم طارق مصطفى وسيد معوض وأنيس الشعلالي، من أجل متابعة لاعبي الأهلي وطنطا.

ويتقدم الأهلي على طنطا بهدف دون رد، أحرزه حسين الشحات، بعد ركلة جزاء سددها، تصدى لها علي فرج، ليتابعها في المرمى.

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ويتصدر الأهلي ترتيب فرق الدوري الممتاز، برصيد 30 من 10 انتصارات، حيث لم يتعرض للخسارة أو للتعادل في أي مباراة.

ويعاني المنتخب المصري، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 التي ستقام في الكاميرون، بعد التعادل في أول مباراتين بالتصفيات.

وتعادل المنتخب المصري بقيادة البدري مع كينيا في مصر بهدف لمثله، ثم أمام جزر القمر بدون أهداف.