حسام البدري: واجهنا صعوبات كثيرة وأهدي الفوز إلى صلاح

منتخب مصر فاز على توجو بهدف دون رد، والبدري يعلق على الانتصار.

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على أنه واجه الكثير من الصعوبات خلال الفترة الماضية، مهديًا الفوز على توجو إلى محمد صلاح نجم ليفربول والفراعنة.

وغاب محمد صلاح عن مواجهة مصر وتوجو، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث يتواجد حاليًا في العزل الطبي لتلقي العلاج.

البدري قال خلال تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "تلقيت رسالة من محمد صلاح جناح منتخب مصر بعد الهواء مباشرة، وأهدي له الفوز على توجو اليوم".

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مدرب منتخب مصر تابع: "واجهنا الكثير من الصعوبات، وكان لدينا الكثير من المتغيرات في عدة أمور، أبرزها هيكل الفريق، والبعض كان يتعجب من وجود أكثر من 30 لاعبًا في المعسكر، ولكني أتوقع دائمًا حدوث أي مشكل أو إصابة لأي لاعب".

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وأردف: "هناك من يعاني من الإرهاق وهناك من ليس لديه حساسية المباريات، فجاهزية اللاعبين تختلف، وهو الأمر الذي يشكل لنا صعوبة، ولكني أشكر جميع اللاعبين".

وأشاد البدري بمستوى لاعبي منتخب مصر، حيث قال: "اللاعبون كان لديهم إصرار على تحقيق الفوز، وكانت لدينا الكثير من الفرص التهديفية خلال الشوط الأول من المباراة بالتحديد".

واختتم حسام البدري تصريحاته، مهديًا الانتصار على توجو إلى جماهير مصر، ومحمد صلاح، الذي حرص على إرسال رسالة إلى اللاعبين اليوم ليؤكد على أنهم قادرين على تحقيق الفوز.

ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على توجو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، بالجولة الثالثة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2022 بالكاميرون.