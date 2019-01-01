حسام البدري: منتخب مصر يعاني من بعض المشكلات الفنية

البدري يعبر عن سعادته بفوز مصر على بوتسوانا وديًا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على أنه عيد بتحقيق الفراعنة الفو على بوتسوانا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

حسام البدري قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد بالمعسكر وبالفوز على بوتسوانا، وأيضًا الانطباع الذي أخذته عن اللاعبين القدامى والجدد، وشعرت بأنه لديهم رغبة لخوض مرحلة جديدة".

المدير الفني للمنتخب تابع: "المعسكر كان قصيرًا، نظرًا للظروف الماضية بعد تأخر تعيين جهاز فني جديد، وكان من المفترض أن نجتمع مبكرًا".

البدري واصل: "من الصعب تحديد المستبعدين والمستمرين في القائمة خلال الوقت الحالية، خاصة وأن المعسكر القادم سيتم إقامته بعد 3 أسابيع، وسيكون في متغيرات أمامنا، أبرزها كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا".

منتخب مصر يحقق الفوز على بوتسوانا تحت قيادة حسام البدري

وأردف: "كنت أمتلك رمضان صبحي ومصطفى محمد، والآن يستعدان مع المنتخب الأوليمبي للبطولة، والمنتخب يعاني من بعض المشاكل الفنية، أتمنى أن تنتهي قريبًا".

واختتم حسام البدري تصريحاته قائلًا: "نسعى لإسعاد الجماهير المصرية، بتحقيق نتائج إيجابية، وسنبذل قصارى جهدنا لتلبية طموحات الجماهير، وكان من الممكن أن نحقق فوزًا كبيرًا على بوتسوانا ولكن لم نستغل الفرص".

منتخب مصر حقق الفوز على بوتسوانا بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي أقيم اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.