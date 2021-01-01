حسام البدري: لست راضيًا عن أداء المنتخب .. ولا توجد أزمة بشأن شارة القيادة

المدير الفني لمنتخب مصر يتحدث عن التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، على أنه ليس راضيًا عن المستوى الذي ظهر به الفراعنة خلال المباراة الأخيرة أمام كينيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في الكاميرون.

المنتخب المصري تعادل مع نظيره الكيني بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت في كينيا، بالجولة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

البدري قال خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة جزر القمر: "الأداء خلال مواجهة كينيا كان غير مقنعًا بالنسبة لي، وهذا لا ينطبق عن المحترفين فقط، بل عن الفريق بأكمله".

المدير الفني للمنتخب المصري تابع: "الفترة القادمة ستكون صعبة، وأطالب بفترة للتحضير قبل المباريات، وهنا لا بد من خوض مباريات ودية، قبل الأجندة الدولية القادمة في شهر يونيو، وتصفيات كأس العالم".

مدرب الفراعنة أردف: "لم تحدث أي أزمة حول شارة القيادة، ولابد أن يتم تناول الأمور بإيجابية"، وعن استبعاد عدد من اللاعبين، قال: "هناك فارق من خلال خروج اللاعبين للتسويق عن أنفسهم، على اللاعب أن يركز فقط في مستواه ومع ناديه، وهناك شيء جيد بأن اللاعب لديه الطموح".

واختتم البدري تصريحاته قائلًا: "تشكيل منتخب مصر في مباراة جزر القمر سيشهد بعض التغييرات، ولكن المحترفين متواجدين خلال تلك المباراة بشكل طبيعي".

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المنتخب المصري استطاع أن يحجز بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعدما حصل على نقطة التعادل مع كينيا، ليرافق منتخب جزر القمر، الذي سيلعب أمامه مساء غد الإثنين، بالجولة الختامية ضمن التصفيات.