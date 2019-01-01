بركات: البدري حدد 40 لاعبًا لاختيار قائمة منتخب مصر القادمة منهم

أكد محمد بركات مدير المنتخب المصري أن المدير الفني حسام البدري استقر على قاعدة من 40 لاعبًا لاختيار قائمة المنتخب القادمة منهم والتي ستخوض تصفيات كأس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد محمد بركات مدير المنتخب المصري لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري حدد قاعدة من 40 لاعبًا لاختيار قائمة المنتخب التي ستخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 في نوفمبر القادم.

وسيخوض منتخب الفراعنة مباراتين في التصفيات أمام كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر القادم، وأوضح بركات أن البدري حدد بالفعل خياراته وشملت 40 لاعبًا سيفاضل بينهم خلال المرحلة القادمة لاختيار أفضل العناصر الإيجابية التي تخدم المنتخب.

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وقال بركات عن ذلك الاختار "هذا العدد هو نتاج متابعة حسام البدري وجهازه المعاون، طارق مصطفي وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، لجميع المباريات سواء المحلية أو الدوريات الأجنبية الخاصة بلاعبينا المحترفين".

"أعكف حاليًا على تجهيز أوراق هذه القائمة المبدئية التي حددها الجهاز الفني وشملت ٤٠ لاعبًا واستخراج تصاريح وتأشيرات السفر حتى يكون الجميع رهن إشارة الجهاز الفني حين إعلان القائمة النهائية التي تخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر".

وأتم نجم الأهلي المصري السابق بأنه يسعى بكل الطرق لتهيئة المناخ الصحي للجهاز الفني وإنهاء كافة الأمور الخاصة بمعسكر كينيا ورحلة المعسكر الخارجي الخاص بركلة جزر القمر.

