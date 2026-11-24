تعيش الكرة الإسبانية واحدة من أكثر فتراتها إثارة منذ سنوات طويلة، مع اشتعال الصراع التاريخي بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد على لقب الدوري الإسباني في موسم يشهد عودة القطبين إلى قمة توهجهما الفني والرقمي.

ومع مرور ثلث المسابقة تقريبًا، بدأت التوقعات تذهب نحو إمكانية تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولة، يتمثل في وصول الفريقين معًا إلى حاجز 100 نقطة في موسم واحد.

يتأخر حاليًا بنقطة واحدة عن موسمه التاريخي الذي حقق فيه ذلك الإنجاز سابقًا حيث يملك 36 نقطة مقابل 37 بعد الجولة الـ 13 وقتها، وهو نفس الفارق لريال مدريد الذي كان قد وصل للنقطة 34 في انجازه السابق، بينما حاليًا يملك 33 نقطة.

تحديات كبيرة وأرقام تدعم الحلم

لا شك في أن الطريق نحو المئوية مفروش بالأشواك والتحديات البدنية والفنية، في ظل ضغط المباريات المحلية والقارية، وقوة المنافسين المباشرين وعلى رأسهم أتلتيكو مدريد الذي يبدو أكثر شراسة وقدرة على الملاحقة مقارنة بالمواسم الأخيرة.

ورغم هذه الصعوبات المتوقعة، فإن لغة الأرقام بعد انقضاء 13 جولة تمنح دلائل قوية على أن هذا الحلم التاريخي يظل قائمًا وقابلًا للتحقيق، خاصة أن هذا الرقم لم يتحقق في تاريخ المسابقة سوى مرتين فقط، الأولى كانت بقيادة المدرب جوزيه مورينيو مع ريال مدريد في موسم 2011-2012، والثانية في الموسم التالي مباشرة مع الراحل تيتو فيلانوفا على مقاعد بدلاء برشلونة.

أفضلية كتالونية في سباق المعدلات

تكشف لغة الأرقام عن تفوق واضح لمصلحة برشلونة في معادلة النقاط حتى الآن، حيث نجح الفريق الكتالوني في حصد 36 نقطة من أصل 39 نقطة متاحة، بعد تحقيقه الفوز في 12 مباراة وتلقيه خسارة وحيدة فقط.

ويعني هذا السجل المميز أن برشلونة يسير بمعدل يبلغ 2.77 نقطة في المباراة الواحدة، وهو ما يعادل نسبة نجاح تصل إلى 92.3% من إجمالي النقاط المتاحة.

وفي حال نجح الفريق في الحفاظ على هذا الإيقاع الثابت خلال الجولات المتبقية، فإنه سينهي الموسم برصيد يبلغ 105 نقاط، متجاوزًا الرقم القياسي التاريخي للمسابقة.

هامش خطأ ضيق للملكي

على الجانب الآخر، يبدو وضع ريال مدريد تحت قيادة مدربه العائد جوزيه مورينيو أكثر تعقيدًا من الناحية الحسابية رغم القوة الضاربة التي يمتلكها الفريق.

فقد جمع النادي الملكي 33 نقطة حتى الآن عقب تحقيق 11 انتصارًا مقابل هزيمتين أمام ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد، ليصل معدله الحالي إلى 2.54 نقطة في كل لقاء، بنسبة نجاح تبلغ 84.6%.

وإذا استمر ريال مدريد بنفس هذه الوتيرة دون رفع نسق انتصاراته، فإن رصيده الختامي سيتوقف عند حدود 96 نقطة، وهو رقم قد لا يكفي لمنافسة النسخة الحالية من برشلونة أو دخول نادي المئة.

حسابات الأمتار المتبقية

مع تبقي 25 جولة كاملة على نهاية المسابقة، يتصارع الفريقان على 75 نقطة متاحة في الملعب، وهنا تظهر الفجوة الحقيقية في هامش الخطأ المسموح به لكل طرف.

إذ يحتاج برشلونة إلى جمع 64 نقطة فقط من أصل 75 نقطة قادمة للوصول إلى الرقم السحري، ما يمنحه رفاهية فقدان 11 نقطة كاملة دون أن يتأثر هدفه المئوي.

في المقابل، يجد ريال مدريد نفسه مطالبًا بحصد 67 نقطة من الجولات المتبقية، مما يعني أن هامش الخطأ لديه لا يتجاوز 8 نقاط فقط طوال الدور الثاني وما تبقى من الدور الأول، وهو تحدٍ يتطلب شبه مثالية في النتائج.

بيت القصيد

تمنح المعطيات الرقمية الراهنة أفضلية مريحة لبرشلونة في سباق الوصول إلى 100 نقطة، بينما يبدو ريال مدريد مجبرًا على رفع سرعته القصوى وتقليص نزيف النقاط إلى الحد الأدنى إذا أراد البقاء في دائرة المنافسة التاريخية، لتبقى المواجهات المقبلة بمثابة الاختبار الحقيقي لقدرة القطبين على تحويل هذه الحسابات النظرية إلى واقع ملموس.