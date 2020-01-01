حسابات تأهل الأهلي عن المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا

يبدو أن حسابات هذه المجموعة ستبقى معقدة، ومن المؤكد أن حسم بطاقتي التأهل سيتأجل حتى الجولة الأخيرة

يفتح ملعب السلام بالقاهرة أبوابه يوم الأحد 26 يناير 2020، لاستقبال واحدة من أهم المباريات المنتظرة، حيث سيلتقي الأهلي بنظيره النجم الساحلي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي ليكون توقيت انطلاقها في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، ومن المتوقع أن نشهد مباراة قوية في طريق التأهل من دور المجموعات

وستكون الجولة الخامسة بدوري أبطال أفريقيا، حاسمة بشكل كبير في صراع الأندية العربية، حيث لو تمكن الأهلي من الفوز على النجم الساحلي في القاهرة، سيصل رصيد الأهلي عند 10 نقاط وسييقترب من التأهل.

ويبدو أن حسابات هذه المجموعة ستبقى معقدة، ومن المؤكد أن حسم بطاقتي التأهل سيتأجل حتى الجولة الأخيرة.

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ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

النجم الساحلي 9 نقاط من 4 مباريات

الأهلي 7 نقاط من 4 مباريات

الهلال 6 نقاط من 4 مباريات

بلاتينيوم نقطة من 4 مباريات

كيف يتأهل الأهلي كمتصدر للمجموعة الثانية

بالتأكيد لن يكون خيار للأهلي سوى الفوز في مباراتي الجولة الخامسة والسادسة من أجل التأهل كمتصدر للمجموعة الثانية، ويلتقي الشياطين الحمر أمام النجم الساحلي التونسي في الجولة الخامسة بالقاهرة على ملعب السلام، بينما يُغادر إلى السودان في الجولة الأخيرة لمواجهة الهلال، وقد يكون هناك بعض الحسابات الأخرى المُعقدة، ولكن لا بديل عن الطريق السهل وهو الفوز.

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الحالة الثانية هي الفوز على الفريق التونسي في الجولة الخامسة، والتعادل في مباراة الهلال، وتعادل أول خسارة النجم في الجولة الأخيرة أمام بلاتينيوم.

كيف يتأهل الأهلي كوصيف للمجموعة الثانية

بالتأكيد لا ترغب جماهير الأهلي في هذا السيناريو، وهو التعادل في المباراة المُقبلة أمام النجم الساحلي والتعادل في المباراة الأخيرة أمام الهلال السوداني في الجولة الأخيرة، وفي هذه الحالة سيصل رصيد الفريق إلى 9 نقاط، مع خسارة الهلال أمام بلاتينيوم في الجولة الخامسة