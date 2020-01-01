حروب برشلونة أمام ريال مدريد مورينيو تُلهمهم في مواجهة بايرن ميونخ

هل تنجح كنجاح جوارديولا؟

وصلت أصداء تصريحات أساطير بايرن ميونخ المتعالية جدًا تجاه مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، إلى غرف خلع ملابس النادي الكتالوني، وقرر لاعبو البلوجرانا التعامل معها بصورة غير متوقعة.

وخرج لوتار ماتيوس أسطورة الكرة الألمانية وقلّل كثيرًا من برشلونة وأكد أن مهمة البافاري ستكون سهلة في ربع النهائي، بينما أكد جيوفاني ألبير، الأسطورة الأخرى، أن روبرت ليفاندوفسكي أفضل من ليونيل ميسي.

خطة الألمان تبدو واضحة في التقليل من إمكانيات برشلونة ووضع الضغط على كتيبة كيكي سيتيين وخلق نوع من أنواع المهابة بعد الموسم الممتاز التي تعيشه كتيبة هانزي فليك، غير أن البرسا على الأرجح لن يتأثر بذلك.

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صحيفة "سبورت" الكتالونية أشارت إلى أن التصريحات قد وصلت إلى غرف خلع الملابس، وكان قرار اللاعبين هو اعتماد سياسة بيب جوارديولا عندما كان مدربًا في البرسا أثناء فترة تولي جوزيه مورينيو تدريب ريال مدريد.

لا يمكن نسيان تلك الفترة التي كثرت فيها مباريات الكلاسيكو وتصريحات مورينيو الاستفزازية المعتادة والمثيرة للجدل، شيء قريب إلى حد كبير مما يقوم به الإعلام الألماني في الآونة الأخيرة.

دائمًا ما فضّل جوارديولا الصمت وقرر الرد في أرض الملعب، بالفعل كانت الغلبة للعملاق الكتالوني في أغلب هذه المباريات، الأمر الذي يبدو وأنه ألهم ميسي وزملائه قبل مباراة بايرن ميونخ.

يؤكد تقرير سبورت أن غرفة ملابس برشلونة قررت عدم الرد إعلاميًا على ما نعتته بـ"الغطرسة" الألمانية، الرأي كان التركيز في التدريبات والاستعداد بشكلٍ جيد، فهذا هو السبيل الأمثل لتحقيق حلم الوصول لمباراة نصف النهائي.

وذكرت الصحيفة واقعة من ضمن الوقائع التي ألهمت غرف خلع الملابس، عندما اشتدت تصريحات السبيشال وان في 2011، فما كان من جوارديولا إلى الخروج للإعلام قائلًا "سأرد في الملعب"، وقد كان بفوزه بهدفين نظيفين في سانتياجو برنابيو.

الجدير بالذكر أنه ومن ضمن التصريحات الاستفزازية الألمانية كان تصريح كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن، عندما قال أن تير شتيجن مستواه لم يصل إلى مستوى مانويل نوير حتى الآن.