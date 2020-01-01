حرمان خربين من منتخب سوريا نهائيًا ومنعه من أي أنشطة سورية

خربين لن يتمكن من المشاركة مع منتخب سوريا مجددًا.

أعلن حاتم الغايب، رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم، عن اتخاذ قرارًا بحرمان عمر خربين، مهاجم نادي الهلال السعودي، من تمثيل منتخب سوريا نهائيًا، بالإضافة إلى منعه من المشاركة في أي نشاط رياضي يخص الاتحاد.

وكانت أزمة قد نشبت بين خربين والتونسي نبيل معلول، المدير الفني لمنتخب سوريا، وذلك خلال معسكر نسور قاسيون استعدادًا لمواجهة أوزبكستان الودية السابقة.

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وشدد حاتم الغايب، رئيس الاتحاد السوري، على أن قرار الإيقاف تم تفعيله، سواء قام اللاعب بالاعتذار عن تصريحات أم لا.

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قرار الاتحاد السوري لكرة القدم، جاء ردًا على التصريحات التي أطلقها عمر خربين عبر لقاء تليفزيوني، يتهم خلالها نبيل معلول بتوجيه السباب إلى لاعبي المنتخب السوري بأمهاتهم.

الأزمة بدايتها كانت في معسكر أوزبكستان، بعدما قرر نبيل معلول استبعاد عمر خربين وطرده من معسكر نسور قاسيون، بسبب تدخله في الأمور الفنية، وفقًا لما ذكر وقتها.

خربين خرج بعدها في تصريحات عبر إحدى القنوات الفضائية، يتهم خلالها معلول بالتعامل بشكل غير جيد مع نجوم منتخب سوريا، وقيامه بتوجيه السباب للاعبين بأمهاتهم في المعسكرات الخاصة بالمباريات.