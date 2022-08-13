حرق سيارات بسبب الهبوط.. حادثة مروعة تثير التضامن في الأرجنتين

الجماهير حرقت سيارات اللاعبين

قررت أندية الدوري الأرجنتيني التضامن مع ضحايا فريق ألدوسيفي، بعد الحادثة المروعة التي وقعت لبعض اللاعبين بالفريق الخميس الماضي.

ألدوفيسي الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى الأرجنتينية، تلقى هزيمة بهدفين مقابل لاشيء أمام جودوي كروز وهو ما تسبب في حالة غضب للبعض ليقوموا بإضرام النيران في سيارات اللاعبين.

ووقع الحادث يوم الخميس في مدينة مار ديل بلاتا، على بُعد 400 كيلو متر جنوب العاصمة بوينس آيرس، في الوقت الذي كانت في السيارة في ساحة انتظار النادي.

لماذا قامت الجماهير بإحراق سيارات اللاعبين بالفريق؟

وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" فإن الجماهير في حالة غضب بسبب الخطر المتزايد من الهبوط في دوري الدرجة الأولى الأرجنتينية.

وأوضحت أنه بعد ترك اللاعبين لسياراتهم في ساحة انتظار السيارات قبل أن يسافروا إلى مدينة ميندوزا الإقليمية فوجئوا بحرق النيران بسياراتهم.

ويحتل ألدوسيفي المركز السابع والعشرين بجدول الدوري الأرجنتيني برصيد ثماني نقاط فقط بعد 13 جولة، وهو ما جعل الجمهور الغاضب يتجه لهذا التسرف المؤسف.

وقال سانتياجو سيلفا المهاجم الأوروجوياني الذي يلعب بالفريق عن هذه الواقعة:"لا يمكننا التعود على أشياء من هذا القبيل".

وأشارت إدارة الإطفاء بالمدينة إلى أن النيران تم إضرامها في خمس سيارات مملوكة للاعبين والجهاز الفني لياندرو سوموزا دون حصول أي خسائر في الأرواح.

حالة من التضامن

قال الصحفي "دانييل إدواردز" إن أندية الدوري الأرجنتيني ستقف دقيقة صمت قبل جميع المباريات بالجولة القادمة من البطولة، تكريمًا للسيارات التي أضرمت فيها النيران في ساحة انتظار ألدوسيفي.

وأوضح أيضًا أن رابطة الدوري المحلي أصرت على قيام اللاعبين بالجلوس على ركبتهم احتجاجًا على هذه الحادثة المروعة، للتأكيد على أهمية أرواح الناس قبل أي شيء آخر.

ورحب فريق سان لورينزو بهذه الفكرة وكذلك باتروناتو، ولكن رفض فريق هوركان سارمينتو الجلوس على الركبة للتضامن.