"حرق الأعصاب .. أحداث مثيرة داخل الاتحاد"

كواليس جديدة ستحدث داخل نادي الاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، عن كواليس مثيرة ستحدث داخل نادي الاتحاد خلال الأيام المقبلة، وذلك في ظل سعي الإدارة لإنهاء العديد من الملفات المهمة، أبرزها استخراج شهادة الكفاءة المالية.

إدارة الاتحاد تصارع الوقت خلال الوقت الحالي، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية، من أجل التمكن من قيد اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو في قائمة العميد.

جستنيه نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها العديد من الأحداث التي ستحدث داخل نادي الاتحاد خلال الفترة الماضية.

وجاء نص تغريدة جستنيه كالآتي: "السيناريو المنتظر بعد حرق الأعصاب اليوم وليس غدًا، حصول نادي الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية، وفي يوم الغد، مشاركة اللاعب كورونادو".

وتابع: "وفوز الاتحاد على الرائد بشق الأنفس، وفي نفس الليلة، إعلان إدارة نادي الاتحاد التوقيع مع لاعب مهاجم له علاقة بحرف "الواو" ومدافع أيضًا، توقعات صحفي متفائل".

جاء ذلك، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة الاتحاد أنهت أزمة اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، وقامت بالاتفاق معه على فسخ التعاقد.

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ويستعد الاتحاد لمواجهة الرائد مساء غدٍ الإثنين، بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد التعثر في الجولة الأولى، وتلقي الخسارة بهدف دون رد على يد فريق الفيحاء.