حرب فليك وصالح حميديتش تهدد موسم بايرن ميونخ

ما حقيقة الخلاف داخل معسكر بايرن ميونخ؟

أجل توقف الدوريات الأوروبية الخلاف بين المدير الفني لبايرن ميونخ، هانز فليك، والمدير الرياضي، حسن صالح حميدتش، وهو الذي قد يفسد الموسم بالنسبة للبافاري.

فترة التوقف في الدوري الألماني امتدت حتى 30 أبريل المقبل بسبب فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية وجود خلاف بين فليك والمدير الرياضي منذ يناير الماضي وهو الأمر المتعلق بسوق الانتقالات وجلب اللاعبين.

المزيد من الفرق

ونقلت الصحيفة تصريح فليك الذي طلب بحق الفيتو للمدرب ليقرر الراحلين والقادمين إلى النادي في سوق الانتقالات.

كما طلب فليك التعاقد مع اثنين على الأقل في يناير، إلا أنّ بايرن ميونخ لم يتعاقد سوى مع ألفارو أودريوزولا من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وكان صالح حميدتش قد خرج في تصريحات صحفية يرفض الحديث عن سوق الانتقالات لوسائل الإعلام مؤكدًا أنّ هذه الأمور لا يتم مناقشتها في العلن.

وكان نيكو كوفاتش، المدرب السابق للبافاري، قد عانى من الأمر ذاته مع حميدتش حتى تعرض للإقالة في منتصف الموسم.