«ستظل سوء تفاهم لمئة عام أخرى» .. حرب تصريحات بين كلوب وتشافي ونجوم ألمانيا وهولندا

جاءت شرارة الجدل عندما سقط مهاجم الوسط الهولندي براين بروبي مصابًا، لكن ألمانيا واصلت اللعب ولم تُخرج الكرة رغم أن هولندا كانت منقوصة العدد. وانتهت الهجمة بتسجيل فيليكس نميتشا هدف التقدم 1-0 في الدقيقة 32.

وقال كلوب لشبكة RTL: "حتى بعد مرور 100 عام أخرى، سيبقى سوء فهم أن يتوقع المتفرجون إخراج الكرة خارج الملعب".

وأوضح كلوب: "لكن اللاعبين مُوَجَّهون في الأساس لمواصلة اللعب"، مؤكدًا أن جوشوا كيميش ورفاقه لم يتصرفوا بلا روح رياضية بمواصلتهم اللعب. أما نظيره، مدرب المنتخب الهولندي الجديد تشافي، فرأى "مزيجًا" من الذكاء وغياب الروح الرياضية من جانب منتخب الاتحاد الألماني.

كما أقحم تشافي الحكم، مواطنه الإسباني أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز، في الأمر قائلًا متذمرًا: "كان الحكم قد وضع الصافرة في فمه بالفعل، وتوقف بعض لاعبينا عن اللعب بسبب ذلك"، مع تشديده أيضًا على أن "الأمر لم يكن كبيرًا على أي حال".

واتخذ الدولي الهولندي السابق رافائيل فان دير فارت موقفًا أكثر حدة بكثير، إذ قال لشبكة التلفزيون NOS إن مواصلة ألمانيا اللعب كانت "غير رياضية".

أما كيميش، فقدّم حكمًا واقعيًا: "كنا محقين تمامًا في مواصلة اللعب"، وأضاف نجم بايرن أن إيقاف اللقاء ربما كان من مهام الحكم، "وأنا لم أسمع أي صافرة".

كما ردّ كيميش بحزم على تصريح قائد المنتخب الهولندي فيرجيل فان دايك بأن قرار ألمانيا مواصلة اللعب كان أمرًا مشينًا: "أعتقد أن هذا ليس ردًا مدروسًا منه".

منتخب الاتحاد الألماني: ما آخر مستجدات كاي هافيرتس وجمال موسيالا؟

قبيل هدف نميتشا الافتتاحي، اضطر كلوب إلى إخراج كاي هافيرتس الذي شعر بألم في الجزء الخلفي من فخذه. أما جمال موسيالا، الذي كان من المقرر أن يبدأ اللقاء أساسيًا، فلم يتمكن من المشاركة إطلاقًا بعد تعرضه لمشكلات عضلية في الإحماء. وقال المدرب الجديد لمنتخب ألمانيا بعد صافرة النهاية: "كلاهما يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي، وآمل أن نحصل على تشخيص هذا المساء".

ولم يتوقع أن يكون أي من اللاعبين متاحًا في المباراة المقبلة ضد اليونان يوم الأحد: "آمل ألا يكون الأمر خطيرًا. بالنسبة لنا هما على الأرجح خارج الحسابات، لكن آمل أن يكونا متاحين مجددًا بسرعة بعد ذلك".

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واستمر تقدّم ألمانيا الضئيل حتى المراحل الأخيرة، لكن في الوقت بدل الضائع أدركت هولندا أخيرًا التعادل الذي تستحقه عن طريق كودي جاكبو. وقدّم البديل روبن فان بومل، نجل نجم بايرن السابق مارك فان بومل، التمريرة الحاسمة اللافتة عبر عرضية رائعة بأسلوب التريفيلا.

وكشف كلوب: "سألت فان بومل الصغير من أين تعلّم ذلك"، قبل أن يمازح بشأن والده: "لم يتعلمها من والده، هذه التسديدة بالجزء الخارجي من الحذاء لا بد أنها من والدته".

لماذا أُلغي هدف فيرجيل فان دايك لصالح هولندا؟

أثار حادث آخر قدرًا مماثلًا من الجدل مثل هدف ألمانيا الافتتاحي. فبعد أقل بقليل من ربع ساعة، بدا أن قائد الدفاع فان دايك قد منح هولندا التقدم برأسية من ركلة ركنية. غير أن الهدف أُلغي بعد تدخل من تقنية حكم الفيديو المساعد لأن مهاجم هولندا بروبي، في نظر الحكم، منع حارس مرمى ألمانيا مارك أندريه تير شتيجن بشكل غير قانوني من التقدم من خط مرماه داخل منطقة الخمسة أمتار، وهو قرار قاسٍ.

وقال فان دير فارت بغضب: "إنه أمر مشين تمامًا". وأضاف "إنه أمر لا يُصدّق"، لأن بروبي "بالكاد كان يفعل شيئًا. بالطبع يُسمح لك بإجراء تلامس. لا يمكن للحارس أن يفعل ما يشاء. لقد كان مجرد حراسة مرمى ضعيفة جدًا". لكن كلوب اختلف معه وأشار إلى ضخامة بنية بروبي: "إنه شبه مربّع، وليس لدى مارك أي فرصة لتجاوزه. إنها ركلة ركنية رائعة، لكنها خطأ. هكذا يجب احتساب الأمر الآن"، في إشارة إلى أن حراس المرمى قد نالوا مؤخرًا مرة أخرى حماية أكبر داخل منطقة الخمسة أمتار في كأس العالم.

وأدلى يوناتان تاه برأيه في أول مباراة يقودها كلوب: "بالطبع كنا نودّ الفوز، وكانت هناك فرص على الجانبين. لكن عندما تتقدم 1-0، تريد أن تحسم النتيجة. لقد خطونا خطوة أولى جيدة، وكانت المباراة قوية بشراسة. لم يكن كل شيء مثاليًا، لكن ليس هذا ما كان الأمر يدور حوله. نريد أن نبدأ بإظهار وجه مختلف داخل الملعب. واليوم كان الخطوة الأولى نحو ذلك". كما خصّ المدافع ثناءً خاصًا للظهير الأيمن لنادي فرايبورج فيليب تروي، الذي خاض أول مباراة دولية له: "أودّ أن أُشيد بـ بيبو. الطريقة التي كان يتحرك بها صعودًا ونزولًا على الجهة كانت مذهلة. مستوى رائع حقًا في أول ظهور دولي"، قال تاه.

يوم الأحد، تواجه ألمانيا اليونان في الجولة الثانية من موسم دوري الأمم 2026/27، وسيحتفل كلوب بأول ظهور له على مقاعد المنتخب الوطني على أرضه في أوغسبورغ. وقال كيميش عن أولى الحصص التدريبية تحت قيادة كلوب: "كان التركيز منصبًا بشكل كبير على الدفاع والضغط، وعلى كيفية الضغط على الخصم. كان الأمر يتعلق بإيجاد شكل أساسي معين من دون الكرة. وهذا يشكّل بعد ذلك الأساس لكي نتحسن بالكرة أيضًا".