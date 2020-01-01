حذف إعلان النصر | الكشف عن تفاصيل جديدة بعد إثارة الجدل

ما السبب وراء حذف إعلان نادي النصر؟

أثار حذف إعلان نادي النصر الترويجي لملعب ستاد جامعة الملك سعود "مرسول بارك" الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن تم حذفه بشكل مفاجئ.

نادي النصر دشن ملعب جامعة الملك سعود أمس الثلاثاء، بعدما قام باستئجاره من شركة "الوسائل السعودية" لمدة 10 سنوات، حيث تم إطلاق عليه اسم "مرسول بارك"، نسبة إلى إحدى الشركات الراعية للفريق.

وبعد أن تم نشر الفيديو الترويجي المبهر الذي نال إعجاب الجميع، وتخطت مشاهداته الـ4 ملايين مشاهدة في أقل من يومين، تفاجئ الجميع بحذف المقطع اليوم الأربعاء من موقع "تويتر".

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ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، فإن المسؤولين في الشركة الراعية، والتي تحمل اسم الملعب، أكدوا على أنهم لم يقوموا بحذف الفيديو الترويجي للملعب.

المريسل شدد على أن المسؤولين أكدوا على أن الحذف جاء من جانب موقع "تويتر" نفسه، وتم تقديم شكوى بذلك من أجل حل الأزمة خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك بعدما أبدى عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي استغرابهم من حذف الفيديو الترويجي لملعب نادي النصر، الذي نال إعجاب الجميع.